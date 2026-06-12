李善均案再翻車！調查官被爆洩密媒體 法庭「一句話」震撼全韓

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記者林宜君／台北報導

南韓已故演員李善均涉毒風波後續再有新進展。（圖／翻攝自SBS X）

南韓已故演員李善均涉毒風波後續再有新進展。當年案件偵辦過程中，大量偵查內容遭媒體曝光，引發外界質疑辦案資訊外流問題。如今涉案調查官遭檢方起訴，並被求處3年有期徒刑，案件再度引發關注。回顧事件，李善均捲入毒品疑雲，期間多次接受警方調查，但相關案件最終未出現足以證實其吸毒的明確證據。然而調查過程中的訊息持續流入媒體，導致輿論高度關注。李善均於同年12月離世後，南韓社會也開始檢討偵查資訊外洩與媒體報導尺度問題。

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李善均捲入毒品疑雲，期間多次接受警方調查，但相關案件最終未出現足以證實其吸毒的明確證據。（圖／翻攝自IG ）

經後續追查，警方鎖定仁川地檢署一名調查官A某涉嫌洩漏案件資訊。檢方指出，A某將偵查內容提供給媒體，涉嫌違反《洩漏公務機密》等相關規定，因此正式提起公訴。今（12）日在仁川地方法院開庭時，檢方認為A某雖承認部分事實，但對資訊來源與流向等關鍵內容說法反覆，甚至被指曾更換手機、試圖規避調查，因此請求法院判處3年徒刑。面對指控，A某透過律師表示已深刻反省，並承認自身行為不當。

調查官A某在法庭上坦言，當時把案件視為「藝人八卦」而輕忽公務人員應有的保密責任，將偵查內容提供給媒體。（圖／翻攝연합뉴스TV）

調查官A某在法庭上坦言，當時把案件視為「藝人八卦」而輕忽公務人員應有的保密責任，對因此引發的社會爭議感到愧疚，並公開致歉。不過辯護方主張，A某並非本案實際承辦人員，僅是從他人口中得知相關資訊，希望法院在量刑時納入考量。至於案件最終判決結果，法院預計於8月21日宣判。李善均事件至今仍被視為南韓演藝圈近年最具爭議的案件之一，也讓外界再次關注偵查不公開原則、媒體報導界線與個人名譽權保障等議題。

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