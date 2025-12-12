李喜明質疑「台灣之盾」定位不清 籲政府先說明再編列預算

總統賴清德於今年國慶演說中宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），並將其列為「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」1.25兆元軍購特別預算的重點項目。然而，前參謀總長李喜明日前指出，台灣之盾的政策方向與實質內涵至今仍不明確，外界難以評估其可行性與實際戰略定位。

李喜明近日訪美，11日分別出席美國智庫「印太安全研究所」及哈德遜研究所座談會時表示，目前無人能清楚說明台灣之盾究竟是一套覆蓋全台的防空系統，或僅聚焦重點城市、關鍵基礎建設及軍事要點。他質疑，若目標是全面防護全台，將面臨防空飛彈整合、庫存量能及龐大財政負擔等現實挑戰。

李喜明呼籲，政府應在提出預算前，清楚定義台灣之盾的架構與藍圖，讓立法院及社會能充分理解並審查。他也坦言，即便政府未清楚說明，特別預算最終仍可能過關，但仍不宜以模糊概念投入鉅額資源，以免被外界質疑流於政治口號。

對此，熟悉國防建軍的資深官員指出，「台灣之盾」是建立在既有防空體系基礎上，整合美製愛國者、國造天弓等系統，並新購反飛彈、反戰機與反無人機裝備，打造多空層防禦網。整體經費估計約4,000億元，占軍購特別預算約三分之一。

國防部長顧立雄說明，該特別預算執行期程規畫自2026年至2033年，核心目標為建構重層防衛體系、引進AI與C5ISR科技，加速擊殺鏈運作，並強化國防產業能量，以因應當前及未來安全威脅。

