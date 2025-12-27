李喬代表作「寒夜三部曲」 英文全譯本問世

（中央社記者邱祖胤台北27日電）國家文藝獎得主、作家李喬代表作「寒夜三部曲」（「寒夜」、「荒村」與「孤燈」）在客家委員會籌劃下，近期推出英文全譯本Wintry Night Trilogy，由書林出版有限公司出版。

根據書林發布新聞稿，「寒夜三部曲」1980年代陸續推出就震撼文壇，小說以日治時期的台灣為背景，透過彭阿強、劉阿漢家族在苗栗蕃仔林的生活掙扎，生動描繪時代與社會變遷，呈現客家族群百年離散與土地抗爭的時代脈動。

廣告 廣告

根據新聞稿，小說曾於2001年由學者陶忘機（John Balcom）翻譯，由美國哥倫比亞大學出版社出版，這是首度向英文讀者介紹李喬作品，但實為「寒夜與孤燈」節譯本，英文讀者無緣一睹「寒夜三部曲」全貌，終於在客委會籌劃推動下，經3年努力推出全譯本。

首部曲「寒夜」（Wintry Night）描寫在台灣割讓日本前後動盪背景下，彭阿強1家12口開山拓荒血淚史。辛勤拓荒成果遭土豪劣紳勾結官府巧取豪奪，最終彭阿強為土地掙扎至死。

第2部「荒村」（Deserted Village）以彭家童養媳燈妹與招贅的劉阿漢一家為核心，講述劉阿漢父子在日本殖民統治下，為守護家園毅然抵抗不公義法律及經濟剝削的艱辛歷程。

第3部「孤燈」（Lone Lamp）書寫第二次世界大戰結束前後，台灣山村極端匱乏的非人生活，及劉家么子明基、彭家長孫永輝等青年受徵召遠赴南洋戰場，客死異鄉悲慘命運。

根據新聞稿，全譯本由譯者威爾登（Jim Weldon）與Michael Nakhiengchanh主譯，陶忘機導論，麥克斯威爾（Ian Maxwell）編輯，學者陳東榮協助審校，已授權印度、埃及與加拿大等國出版。（編輯：李明宗）1141227