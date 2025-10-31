李喬如促制定人口回升政策 提對策讓青年看到高雄未來

市議員李喬如指出，青年人口持續流失已成為高雄發展最嚴峻的挑戰之一，青年局應儘速制定人口回升政策，從留人、吸人、育人三面向提出具體對策。（記者吳文欽翻攝）

高雄市議員李喬如質詢指出，青年人口持續流失已成為高雄發展最嚴峻的挑戰之一，青年局應儘速制定人口回升政策，從留人、吸人、育人三面向提出具體對策。

李喬如指出，根據最新統計，高雄市十五至卅九歲青年人口已連續五年下降，五年間流失多達八萬六千八百餘人。她強調：「這樣的變化不只是數字問題，而是城市活力、創新力與競爭力的流失，能否讓年輕人留下、願意回來，才是城市真正的底氣。」

李喬如表示，青年局應先盤點近五年人口流失的原因與流向，分析離開高雄的青年主要原因為何，若沒有精確樣本，就無法提出對症下藥的政策。她並建議青年局應針對離開的青年進行調查，「若沒有調查，就等於在黑暗中抓風向」。

她提到，高雄擁有房價較低、生活成本穩定、產業與港灣優勢明顯的條件，應該主動吸引北部與中部青年南下定居與就業。她建議青年局成立外縣市青年來高雄發展的一站式回流專案窗口，整合租屋、就業、創業及生活輔導資源，並結合跨區行銷與產業需求，「讓高雄不只是留人，更能搶人」。

李喬如強調，這五年來青年人口一路下降，我們不能再只是看著數字滑落、年輕人離開，高雄要改變，就必須有策略，青年局應立即啟動人口回升政策，設定年度目標、回升幅度與行動方案，讓青年看到高雄的未來。