李喬如促建空中觀光纜車 從旗津海岸走廊實現願景

市議員李喬如總質詢呼籲市府從旗津開闊的海岸視覺走廊，著手實現觀光纜車願景。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李喬如廿四日總質詢以日本橫濱與新加坡兩國觀光纜車為例，指高雄同時擁有山海河港是世上少有豐富城市景觀，非常適合推動空中觀光纜車，呼籲市府從旗津開闊的海岸視覺走廊，著手實現纜車願景。

李議員指出，康裕成議長日前帶領議會組團考察新加坡及日本橫濱，兩地皆有頗孚盛名的觀光纜車，創造非常大的觀光經濟，過去卅年來，高雄觀光纜車卻始終只有想像、沒有實現，它不該是奢求，它該是交通、觀光、產業三者合一的聯合節點，以旗津島的美麗海岸線，勾勒出下一個新高雄的城市願景與品牌。

廣告 廣告

李議員提出三項具體主張，包括市府擬定旗津纜車完整主軸路線可行性研究時程、成立旗津纜車跨局處專案小組、並結合旗津觀光再造提出旗津觀光廊帶升級計畫，期待陳市長在任期結束前能有一個開始。

陳市長答覆表示，旗津觀光纜車原先構想是從八五大樓跨距到旗津中島、延伸旗津海岸線的觀光路線，連結市區與旗津的觀光人口。此案將由秘書長召集、觀光局主政，邀集交通局與工務局，進行潛商評估，並就跨港一百零八公尺限高技術能否克服來洽詢港務公司，進行整體規劃。

此外，李議員對重陽敬老金提出加碼主張，建議陳市長參考其它縣市對長者的敬老金數額，再次加碼至二千元。