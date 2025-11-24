李嘉欣結婚17周年 富商尪許晉亨一舉動極寵妻

〔記者林南谷／綜合報導〕昨(23)日是港星、「最美港姐」李嘉欣與富商老公許晉亨結婚17周年紀念日，李嘉欣IG分享2人甜蜜合照，慶祝這個特別日子，閃爆一大票網友。

現年55歲李嘉欣保養得宜，皮膚白滑緊緻，歲月彷彿沒有在她臉上留下痕跡，而許晉亨一如過往寵妻，在合照中遷就老婆攬牢牢。除了夫妻甜蜜互動，有眼尖網友發現，李嘉欣手腕上戴著一隻設計簡約金鍊，被指是許晉亨所贈的結婚周年紀念禮物。

李嘉欣與許晉亨2008年結婚，婚後育有一子許建彤，一家三口生活幸福美滿，李嘉欣常在IG分享家庭樂，羨煞眾人。港媒指出，許建彤目前前往英國名校升學，李嘉欣與許晉亨也曾到英國探望兒子，順道過二人世界，多次被網友捕獲，直擊恩愛畫面。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

金馬62》第62屆金馬獎完整得獎名單 張震、范冰冰分占影帝影后

（高雄直擊）TWICE丟震撼彈！巨型LED亮起：明年3月大巨蛋見

TWICE子瑜帶團回家！「終於一起來高雄了」暖哭5.5萬粉絲

出運啦！土星、水星恢復順行…12星座11/24～11/30喜迎「默默賺大錢」

