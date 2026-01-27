李嘉綺認任豪像家人！ 被反嗆一句：向長輩
古裝輕喜劇《芬芳喜事》由李嘉琦、任豪領銜主演，是人氣作品《蘭閨喜事》的延伸系列，自海外平台上線後便憑藉節奏明快、人物討喜的風格迅速累積口碑，被不少觀眾點名為「最適合過年追的解壓神劇」。
《芬芳喜事》以茶商世家「經家」為故事舞台，從一場荒謬的官司意外展開。李嘉琦飾演的艾四喜原本是性格爽朗、堅持不婚的客棧掌櫃，卻被官府一紙命令逼著成親，對象正是曾受她相助的茶商少爺經坎（任豪 飾）。原本毫無感情基礎的兩人，被迫捲入龐大家族的內外紛爭，從互看不順眼到聯手應戰，在雞飛狗跳中慢慢建立默契，也讓「先成親、再談感情」的關係走向既甜又鬧的發展。
這也是李嘉琦與任豪繼前作後再度合作，談到二度搭檔，李嘉琦形容彼此的關係早已超越同事，「現在看到他就像看到很久沒見的親人一樣，很自然。」任豪則故意接話調侃，笑稱那感覺比較像遇到長輩，立刻引來李嘉琦揮拳抗議，兩人一來一往的鬥嘴，也被粉絲視為戲外版的「四喜經坎」。
回憶第一次合作時的印象，李嘉琦坦言任豪在不熟的人面前其實偏安靜，兩人剛認識時都有點拘謹，但熟起來之後，她發現任豪私下其實相當活潑，常常冷不防丟出獨特笑點，「那些很『任豪式』的幽默，也讓經坎這個角色更立體。」她直言，正是這樣的反差感，讓角色多了意想不到的魅力。
除了感情線火花十足，任豪在劇中還挑戰了突破形象的橋段——女裝上陣。李嘉琦笑說，每次看到他換好造型就想躲起來，自己反而玩心大開，忍不住追著他拍照、逼他看鏡頭，「他越想低調，我就越想鬧他。」她甚至透露私下存了不少合照，完全不放過這個難得畫面。任豪對此倒是相當淡定，只簡單表示「就是工作」，不過細微的表情變化仍被李嘉琦當場拆穿，指出他其實正默默害羞，讓現場氣氛笑聲不斷。
