李嘉誠出售港口計畫再遇阻 歐盟反壟斷機構將調查涉及西班牙碼頭的交易

美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）與地中海航運公司（MSC）領頭的財團競購長江和記黃埔集團（CK Hutchison、簡稱長和集團）全球多數港口業務，這交易計畫先是遭到中國主管機關阻撓，目前在歐洲遇到新的阻礙，香港首富李嘉誠旗下的長和集團今年3月宣佈將出售大部份全球港口業務，可說是遭遇一波三折。

《路透》11月28刊出的一篇獨家報導指出，知情人士週四（27日）透露，長和集團出售港口的交易在歐洲遇到麻煩，歐盟反壟斷監管機構將調查這項計劃的西班牙交易。

消息人士表示，歐盟將對西班牙交易展開全面調查，西班牙巴塞隆納碼頭是長和出售全球港口交易計畫的一部分，根據業內人士猜測，歐盟執委會可能要求做出讓步，才能批准該交易。

香港富豪李嘉誠旗下的長江和記黃埔計劃以228億美元出售全球港口業務80%的股份。該業務涵蓋23個國家的43個港口，是政治敏感的交易，受到中美緊張局勢的影響。

歐盟的全面反壟斷調查可能持續約4個月

現在，歐盟執委會也可能展開的全面調查，可能會要求貝萊德和MSC做出讓步，以換取批准西班牙交易。

按照慣例，歐盟的全面調查會持續約4個月或更長，最終可能導致公司做出讓步，包括分拆資產，以解決競爭問題，才有可能獲得監管機構批准。

歐盟執委會拒絕置評，貝萊德、MSC跟長和都未立即回覆路透記者的多次置評請求郵件。

知情人士透露，歐盟執委會作為歐盟競業事務的執法機構，將在12月10日結束對該交易的初步審查後，展開全面調查。

根據該交易的西班牙部分，MSC旗下子公司Terminal Investment Limited Holding （TiL） 和貝萊德將共同收購長和在巴塞隆拿港碼頭的控制權。

該碼頭能夠同時服務多艘巨型船舶，並擁有8條軌道的鐵路設施，能將港口與南歐的交通連接起來，目前，TiL已在西班牙瓦倫西亞港經營一座碼頭。

長江和記黃埔集團在歐洲各地擁有港口資產，包括比利時、波蘭和荷蘭的港口。目前不清楚這次長和出售全球港口交易的其他歐洲部分是否最終也會受到審查，該交易當中，非歐盟部分不在歐盟的審查管轄範圍內。

中國國企中遠海運擬加入競購的歐美財團

長和出售全球港口業務的交易涵蓋具有重要戰略意義的巴拿馬運河沿岸的兩個港口，目前已經觸動華盛頓和北京的政治博弈。

今年3月初，長和集團宣布達成協議，將出售全球港口業務，包括巴拿馬運河的港口，給貝萊德集團領頭的財團，此舉引發中國政府的強烈不滿，認為該交易損害國家利益。中國官方媒體和官員批評此舉「唯利是圖」，並對交易進行調查。

中國國家市場監督管理總局已開始依法對此交易進行調查。今年7月中旬，港媒披露中國國企中遠海運集團有意加入收購方財團，並表示若無法加入，將反對該交易。

同時，巴拿馬政府也對續簽港口的合約提出法律挑戰。巴拿馬政府的審計長向最高法院提起訴訟，質疑長和港口續約的合法性，認為該合約損害國家利益。巴拿馬總統曾表示，若港口合約被裁定無效，政府可能會以公私合營的方式接管港口業務。

