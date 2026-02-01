李嘉誠巴拿馬運河港口經營權被撤！美中角力再升溫 川普再下一城

巴拿馬最高法院1月29日裁定，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業子公司「巴拿馬港口公司」（PPC）持有的巴拿馬運河港口特許經營合約違憲無效，並據此撤銷其經營權。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）1月30日在社群平台X發文表示，美國對巴拿馬最高法院的裁定感到「鼓舞」，認為這有助於減少外國勢力，特別是中國大陸在戰略要道的影響力。

巴拿馬運河。（資料照／美聯社）

共和黨籍聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾也發布聲明指出，這項裁定不僅是美巴雙邊的勝利，也是所有認識到巴拿馬運河對國家安全與全球經濟重要性的盟友之勝利。他強調，「中國的惡意影響力在西半球不受歡迎」，確保運河相關港口由秉持共同價值、並與美巴政府合作的營運商管理，至關重要。

綜合英國《金融時報》等外媒報導，這項裁定被視為美國在遏制中國勢力進入拉丁美洲的最新進展。美國總統川普先前曾矢言要「奪回」巴拿馬運河的控制權，相關發展雖令華府振奮，卻也為長和未來在當地的港口經營前景蒙上陰影。魯比歐及部分美國國會議員此前公開警告，若由陸資或與陸方關聯企業控制運河周邊港口，有可能在衝突時成為「封喉」戰略風險。

PPC於1997年獲巴拿馬政府批准，取得巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港，為期25年的特許經營權，並於2021年依合約自動續約條款，再延長25年，原本有效至2047年。訴訟起因於巴拿馬審計長辦公室發布的調查報告，指出PPC在2021年展延合約時，涉及支付缺口、會計錯誤及未經批准的「影子合約」等違規行為，對巴拿馬造成約15億美元（約新台幣476億元）的損失，並據此要求廢止合約。

巴拿馬最高法院認定，該合約賦予PPC過度的獨家特權與稅務優惠，且未完成環境影響評估，並限制政府對其他港口特許權的發放，還規定巴拿馬政府在給予其他的特許經營權前，必須先取得PPC批准，因而構成違憲。PPC否認所有指控，並發聲明批評裁定「缺乏法律依據、違背誠信與合約精神」，形容結果「令人不齒」，表示將保留一切法律追訴權，包括訴諸國內與國際法律程序。

李嘉誠。（資料照／美聯社）

依巴拿馬法律，該裁定不得上訴，PPC僅能尋求巴拿馬最高法院解釋裁決，並向法院澄清若干事實，或提出國際仲裁，以延後合約終止時程。中國外交部發言人郭嘉昆1月30日在記者會中指出，中方將採取一切必要措施，維護中國企業的正當合法權益。香港特區政府發言人表示，強烈反對任何外國政府使用脅迫、施壓或其他不合理手段，嚴重損害港企在巴拿馬的合法經營權益。

儘管法院裁定未就港口後續發展提出具體指引，巴拿馬總統穆里諾已指示巴拿馬海事管理局（AMP）與PPC協調過渡期間的營運事宜，確保港口運作不中斷。穆里諾並宣布，在PPC特許權正式終止後，過渡階段將由丹麥物流巨頭馬士基集團旗下APM Terminals Panama接手營運，直到新的特許經營權完成招標與核准程序。

路透報導解讀，美國政界普遍將此判決視為西半球地緣政治競爭中的一場勝利。自川普重返政治舞台後，強化拉丁美洲政策、遏制中國大陸在西半球基礎設施影響力，成為美國外交重要策略之一。巴拿馬運河連結大西洋與太平洋，是美國40%貨櫃運輸量及全球約5%海運貨物必經之路，美國視為戰略核心。

美國《巴倫周刊》分析，此次判決不僅是法律合約糾紛，更反映美中西半球影響力競爭戰略角力。美國視巴拿馬運河為第一線圍堵中國大陸全球影響力戰場。未來巴拿馬及其他拉美國家在涉及關鍵基礎設施、國際貿易路線的外資合作選擇上，可能更加考量美中兩強政治經濟後果。

《華爾街日報》報導，此次事件也可能影響PPC與其他全球港口資產的營運與出售計畫，因判決不僅終止合約，也令該公司原本計畫與西方財團的資產轉讓安排，面臨不確定性。未來新的特許經營權招標、營運商選拔及國際航運格局調整，將是全球供應鏈重要關注焦點。

魯比歐。（資料照／美聯社）

