李嘉誠旗下巴拿馬港口合約被指違憲！陸外交部：堅決維護企業權益

巴拿馬最高法院29日宣布，香港首富李嘉誠旗下長江和記實業公司（簡稱長和）旗下子公司，持有的巴拿馬運河港口業務合約無效，裁定合約違憲，大陸外交部今表示，將會「堅決維護中方企業正當合法權益」。

《環球網》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，《 彭博社》提問，中方對巴拿馬最高法院裁決有何評論，是否影響相關交易的談判，陸外交部發言人郭嘉昆做出上述表示。

郭嘉昆表示，「該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。」他強調，「中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。」

根據《彭博社》披露，巴拿馬最高法院裁定，長和經營巴拿馬運河附近2個港口的合約違憲，消息傳出長和股價隨即「跳水」跌幅逾5%。去年3月，長和在美國的壓力下，宣布將43個海外港口資產，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團。

但此舉引發中方強烈反彈，長和隨即表明，會引入中資買家加入買方財團，並獲得中方監管並批准才進行交易，如今這項裁決恐讓交易投下變數。

