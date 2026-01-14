李嘉誠港口命運將揭曉 ! 巴拿馬最高法院裁定恐引地緣政治震盪

巴拿馬最高法院的審議工作已進入尾聲，將就李嘉誠旗下的香港長和集團（CK Hutchison）是否能繼續經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港做出最終裁決。 圖 : 翻攝自TTrip.com

[Newtalk新聞] 巴拿馬最高法院的審議工作已進入尾聲，將就李嘉誠旗下的香港長和集團（CK Hutchison）是否能繼續經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港做出最終裁決。此案被視為中美地緣政治角力的最新焦點，引起華盛頓與北京的高度關注。

據《華爾街日報》( WSJ ) 報導，巴拿馬審計長與私人律師向最高法院提起訴訟，指控長和違反憲法，損害政府與納稅人利益。根據政府審計，自長和自 1990 年代末進入巴拿馬以來，巴方收入損失高達 13 億美元。當時，長和以優勢擊敗美國柏克德（Bechtel）等競爭者，獲得為期 25 年的港口特許經營權，並於 2021 年再次續約 25 年。

巴拿馬財政部長費利佩·查普曼表示，長和與巴拿馬社會的關係歷來緊張。 圖:翻攝自X帳號@PiQSuite

巴拿馬財政部長費利佩·查普曼表示，長和與巴拿馬社會的關係歷來緊張。他強調，若法院決定終止長和特許經營權，政府將遵照裁決行事，確保港口運營不中斷，可能會先聘請其他公司暫時管理碼頭，並在新特許經營權招標時考慮將兩個港口分開以實現價值最大化。

巴拿馬總統何塞·勞爾·穆利諾則表示，將等待並遵守法院裁決，但他去年曾暗示現行合約難以持續。長和方面認為訴訟帶有政治色彩，若裁決不利，公司將尋求國際仲裁保護投資。中國外交部則呼籲全球企業獲得公平營商環境，並表示如特許經營權被撤，可能採取反制措施。

李嘉誠。 圖：翻攝自看中國

此次裁決同時涉及國際交易與中國企業利益。長和同意將其全球港口資產出售給貝萊德與地中海航運，巴拿馬兩個貨櫃碼頭為交易核心。然而，中國政府要求中國遠洋海運集團（Cosco）在相關管理公司中擁有多數股權和否決權，阻礙交易進行。巴拿馬官員則指出，現行特許經營權不允許外國國有企業參與，對中國方面的要求持保留態度。

巴拿馬運河是全球重要航運樞紐，至少 5% 的國際貿易經由此地運輸。隨著運河擴建與港口轉型，巴拿馬港口每年處理貨櫃數量已超過 900 萬個，與紐約及新澤西港口相當。前運河管理局局長阿爾貝托·阿萊曼強調，港口運營連續性對全球物流至關重要。

