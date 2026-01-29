李四川不急選新北？黃暐瀚談基層「5擔心」：大勢已定

政治中心／劉宇鈞報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定。媒體人黃暐瀚談到國民黨基層的5個擔心，分析藍營呼聲高的台北市副市長李四川為何不急。

黃暐瀚今（29）日以「李四川為什麼不急？」為題發文表示，輝達執行長黃仁勳又來了、剛剛落地，接下來三天全台關注，輝達在北士科的總部，將由台北市長蔣萬安與副市長李四川協助簽約事宜，台北正在發生大事。

黃暐瀚說，關鍵時刻，李四川專注於輝達的事宜，儘管黨內聲聲催，希望李快點確定成為新北市長參選人，但李本人，一點不急。要問「李四川為什麼不急？」這個問題之前，先回頭反觀藍營基層到底在擔心什麼？就會有答案。

一、擔心李四川不選

黃暐瀚直言，李四川早說過民調若高會承擔，又不是像過去馬英九講了兩百多次不選台北市長，才令藍營基層焦慮，急著勸進。「他又沒說不選，急什麼？」

二、擔心蘇巧慧超車

黃暐瀚提到，最新民調李四川「獨走」，不管一對一或三腳督，都贏蘇巧慧。代表李四川的強，不是因為李「獲得提名」或「到處拜票」（這段時間根本都在台北，不在新北），而是市民對李的專業有信賴，何時取得「參選人」身份，不是關鍵。

三、擔心黨內分裂

黃暐瀚也說，這就有點想多了，新北市副市長劉和然只是希望有公平公開的程序，何時說過，參選到底？

四、擔心三腳督

黃暐瀚表示，黃國昌公開說過，希望自己成最好的人選，如果男主角不是他，不用擔心扯後腿。

五、擔心侯友宜不挺

黃暐瀚認為，新北市長侯友宜當了八年，真以為侯會因為八年前的「競爭」而故意不幫李四川？好證明自己執政不得民心，幹完政黨輪替？有誰會這樣做，給自己難看？

黃暐瀚強調，以上五個擔心，根本不用擔心，眼前「川劉之爭，尚未止息」，但其實大勢已定，就是「四川拚巧慧」！川伯此刻，根本不急。

