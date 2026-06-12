李四川不願同坐蘇巧慧？何元楷還原現場狀況

▲綠營支持者酸李四川不願跟蘇巧慧同坐很小氣，何元楷說當天情況純粹是李四川尊重主辦單位的安排。（左圖／李四川臉書，右圖／蘇巧慧臉書）

[NOWNEWS今日新聞] 新北市中藥商業同業公會日前舉辦80週年慶，藍綠新北市長人選李四川、蘇巧慧都受邀出席，兩人台下互動，遭綠營支持者酸李四川不願同坐很小氣。對此，國民黨議員參選人何元楷怒轟，這完全是側翼大翻車，當天情況純粹是李四川尊重主辦單位的禮貌安排，根本不是拒絕換位。

何元楷直言，從一場地方活動看見民進黨的選舉文化，明明是一場地方活動中的禮節安排，一段幾秒鐘的畫面被加上字幕和情緒後，瞬間變成荒謬故事，但熟悉地方活動的人一看就知道，無非就是尊重主辦單位與主人家的安排而已。他批評，民進黨淪落到靠製造對立、放大誤會來形成輿論攻勢，「如果明知事實不是如此，卻享受這種誤導所帶來的政治紅利，恐怕某些人的人品比謠言本身更值得社會檢驗！」

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何元楷還原現場狀況，當時理事長起身要邀請李四川和蘇巧慧一起拿彩頭與鳳梨給舞龍舞獅，但李四川認為這樣不妥、有失禮貌，畢竟主人家是理事長以及地主李乾龍，所以才有影片後半段董事長伸手比劃，向理事長說「我跟你一起就好」的畫面，理事長當下也同意，這場風波搞半天根本不是什麼拒絕換位或同坐，完全是側翼大翻車。

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