李四川也訪美 藍新北市長人選「碰面談」延到25日以後

國民黨2026新北市長人選至今未定，因應新北市副市長劉和然希望「碰面談」，劉將和台北市副市長李四川在月底前見面，但繼民眾黨主席黃國昌訪美後，李四川近期也赴美參訪，預計25日才歸國。

新北市黨部主委黃志雄今（21）日指出，由於李四川近期訪美，將在25日返國，黨部預計在25日以後、30日以前讓兩人碰面。強調原則上一定會是30日以前，但目前時間、地點、日期都尚未確定，並且原則上兩人碰面會採不對外宣布的形式，也不方便透露細節。

