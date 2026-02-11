李四川今表態自己動向 傳藍新北市長人選「這時」可能出爐

針對自己是否辭副市長參選新北市長，台北市副市長李四川表示，如果與輝達完成簽約，他會將自己所做的決定，向大家報告。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在年底登場，綠白陣營都已經確定參選人選，唯獨國民黨尚未敲定人選。只不過國民黨部分傳出最新進展，台北市副市長李四川表示，今（11）日將跟大家報告自己所做決定。而黨內甚傳國民黨新北市長人選將在「這時」浮出檯面。

李四川昨日出席市政會議前接受媒體聯訪，他表示，市府與輝達已於2月6日完成議價，而相關合約資料都已送到美國，若順利的話，今日就會進行簽約。至於李四川的下一步、以及何時請辭副市長選新北市長？李四川表示，如果與輝達完成簽約，他會將自己所做的決定，向大家報告。

身兼國民黨秘書長的國民黨副主席李乾龍昨日表示，新北市長侯友宜已向他掛保證，將妥善處理新北市長人選，並強調「新北市你麥煩惱，我會處理得很圓滿。」他指出，新北市提名人選能夠順利產生，關鍵在於新北市黨部主委黃志雄及侯友宜兩人。

李乾龍還透露，2月13日晚間6點先嗇宮花燈活動，包括黨主席鄭麗文、侯友宜、台北市副市長李四川等黨內重量級人物齊聚。而根據《自由時報》及《中時新聞網》報導，藍營新北市長人選可能會在當天浮上檯面。

對此，劉和然僅低調回應，表示未聽聞相關行程與說法，一切尊重黨部安排及規劃。他強調，今年新北市長選舉由新北市黨部負責溝通協調，將依既定節奏推進，屆時會對外正式說明。

