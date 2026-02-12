李四川代表國民黨參選新北市長 侯友宜、新北藍營議員齊力相挺
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
台北市副市長李四川昨（11）日於輝達（NVIDIA）台灣總部簽約進駐北士科後，正式宣布將代表國民黨投入新北市長選戰，引發各界高度關注。李四川表示，預計在2月底卸下現職，3月重返新北市爭取提名，並強調一旦做出決定就會盡力做到最好；李的宣示也讓藍營一片叫好。
國民黨前主席朱立倫指出，李四川具備厚實的實戰經驗，能迅速銜接市政工作，是強化北台灣區域合作的關鍵力量。民眾黨主席黃國昌則表態尊重國民黨內部程序，並期待雙方能以市政願景為核心，展開良性互動。
新北市長侯友宜發文表示，李四川長期投身公共工程與市政建設，治理經驗豐富且作風穩健務實，他將全力支持李四川參選。新北市副市長劉和然也對於李四川參選表示支持，認為他極為熟悉城市建設的節奏，並具備優異的跨區域整合能力與政策執行力。劉分析，若李四川接棒投入選戰，將能為市政的延續性注入穩定力量，確保重大建設不中斷。
新北市議員陳偉杰指出，李四川具備豐富行政資歷與高度民意基礎，在輝達案圓滿落幕後宣布參選，堪稱眾望所歸。市議員林金結則表示，李四川長期參與城市規劃，熟悉區域發展脈絡與地方資源整合，投入選戰能為地方注入全新的發展動能。
新北市議員林國春與王威元也相繼發聲支持。林國春強調，李四川對發展需求掌握度極高，過去推動重大建設成果有目共睹，正式參選後有助於加速黨內整合。王威元指出，李四川歷經中央與地方的多重歷練，熟悉公共工程運作，具備極強的團隊整合能力，能確保市政在穩定中求進步。
據觀察，目前藍營地方組織已迅速展現凝聚力，將李四川視為在野陣營守住全台最大直轄市的核心人選。由於李四川擁有的跨縣市治理資歷與建設專業在政界具備獨特性，未來能否成功促成藍白合作或擴大在野整合，將成為影響選情發展的關鍵因素。隨著李四川正式投入選戰，新北市長選戰布局已進入實質競爭階段。
