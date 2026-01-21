李四川低調赴美與輝達 選舉有關？北市府：私人旅遊行程

國民黨新北市長參選人至今未定，讓藍營小雞焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，李四川近期赴美，預計25日才歸國。外界猜測李四川赴美與輝達落腳北士科或選舉拜訪有關，對此北市府澄清，李四川去美國僅是私人旅遊行程。（本報資料照片）

新北市長參選人民進黨已提名立委蘇巧慧，但藍白陣營至今人選未定，也讓小雞焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄透露李四川近期訪美，預計25日歸國後才會和也有意爭取提名的新北市副市長劉和然見面談。外界猜測李四川赴美是否與輝達落腳北士科或選舉拜訪有關？北市府澄清，李四川去美國是私人旅遊行程。

國民黨今年新北市長人選未定，劉和然表示要與李四川當面談，外界也關注李四川動向。傳出李四川目前赴美，25日才會返台，也引起是否去美國談輝達總部後續事宜等聯想。

但據了解，李四川此趟去美國僅是私人旅遊行程，因此與輝達或選舉皆無關。

【看原文連結】