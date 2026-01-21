李四川低調赴美！新北選戰觀望中 藍營安排與劉和然月底會面

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

國民黨2026年新北市長選戰激烈，藍營人選遲遲未拍板，內部觀望氣氛升高。就在外界高度關注之際，台北市副市長李四川被透露出近期赴美，引發是否與選舉布局或產業招商相關的諸多揣測。對此，北市府已出面澄清，強調此行屬私人行程，與輝達、選戰均無關；而劉和然提出的新北市長人選「碰面談」，也確定將延後至李返台後進行。

黨部預計李四川返台後、30日以前，再行安排和也有意爭取的新北市副市長劉和然「碰面談」。（圖／記者鄧宇婷攝）

隨著民進黨率先敲定立委蘇巧慧參選新北市長，藍白陣營人選仍未明朗，也讓黨內小雞焦慮。國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，李四川近期赴美，預計25日才歸國，黨部預計其返台後、30日以前，再行安排和也有意爭取的新北市副市長劉和然「碰面談」，但具體時間、地點仍待確認，且這場「碰面談」將採取低調、不對外公開的形式進行，目前也不便透露任何細節。

廣告 廣告

由於李四川長期被視為藍營新北市長的重要人選之一，其行程動向自然引發高度聯想。外界一度猜測，李四川此行是否與輝達可能落腳北士科，或涉及選舉層面的拜會行程有關。但據了解，北市府澄清，李四川去美國僅是私人旅遊行程，與輝達或選舉佈局皆無關。

更多FTNN新聞網報導

綠議員拚命追問李四川何時辭職 蔣萬安笑嘆：考慮一下我市長的心情好不好

願參加新北初選？李四川：黨要我承擔會依規定參與 只是強調沒黃袍加身

原民議員讚「新北市長非你莫屬！」 李四川換「賽德克戰袍」：現在沒人要我承擔

