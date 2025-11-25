李四川何時選新北？凌濤：「這3都」可以一起選

2026年新北市長選舉，台北市副市長李四川表態，一切等黨的制度出來，再來決定怎麼做，如果有選舉，也許到明年春節後宣布。國民黨桃園市議員凌濤認為，李四川延後宣布參選是對的，北北桃可以一起選。

凌濤今(25日)在中天《大新聞大爆卦》節目中表示，他完全贊成李四川說的，未來的新北市長選舉不用急，因為2022年的提名，針對民調是孚眾望的人，李四川真的不用急，因為他現在每一天在做的事情，市民都看在眼裡，也都是政績。

凌濤接著指出，民進黨立委蘇巧慧說李四川都是為了台北市。凌濤直指，不是啊，雙北是共同生活區，台北市的經驗、政績，新北市當然可以用。一個新北市未來的市長，現在是台北市副市長，他了解台北的運作，未來可以推一個雙城的政策，不管是交通或是生活品質、房價，還有建設都是一體的，是不是可以讓全世界看到雙北的呈現。

因此，凌濤認為，在這節奏上，李四川延後宣布是對的，這不是不積極或是無氣魄，李四川每一天都在展現他的氣魄，每一天把事情做好，說他沒有不選，甚至可以承擔。他也願意為未來北北基桃，承擔更多的想像和建設的空間，這就是川伯。

凌濤表示，他給台北市長蔣萬安跟李四川一個建議，也不用限縮在雙北，北北桃甚至可以一起選。因為蔣萬安跟李四川的關係沒話說，川伯的形象是穩健、踏實、理性、理工，剛好桃園市長張善政也是理工、穩健、科學，剛好北北桃符合台灣最大多數中道選民的喜愛，那就是好選的。

