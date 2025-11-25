李四川促成輝達案解約 沈政男：新北市長十拿九穩

台北市府24日完成與新壽的北士科T17、T18土地解約程序，輝達落腳該地點至此確定。醫師沈政男在臉書發文表示，從頭到尾事情就在李四川的掌握之中，現在他將帶著大功一件前進新北市府。沈政男認為依最新民調研判，李四川競選下屆新北市長是十拿九穩。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

沈政男指出，李四川現在的目標應該是放在國民黨在新北市議員單獨過半，或者藍白加起來過半，目前是皆未過半。他表示藍白其他的新北市長人選也很好，但這一局看起來就是李四川的了，至於綠營八年以後再說。沈政男形容李四川能當市長，讓他想到主持人楊千霈主持星光大道十八年卻沒能主持三金的處境，李四川在擔任過新北市、高雄市與台北市三市的副市長，為人作嫁這麼久終於自己要進門了。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

沈政男分析李四川受到民眾歡迎的原因，認為政治風格溫柔或強烈都不是問題，問題是執政或問政的實力與成績還是要拿出來，那是基本功。他反問質疑台北市長蔣萬安行政能力的人是不是也沒話說了，蔣萬安也是直接保送2026連任。沈政男批評那些一看到此事有所跌宕就破口大罵的綠營人士，政治判斷力再次受到打擊。

沈政男在貼文中表示，民進黨中央也完全沒有在這一局得分，頂多是沒有失分，因為他們就是消極配合而已。他認為新壽最倒楣，明明就是百分百合法合理取得的土地，放了幾年因為國際大廠看上有了商機土地就漲價了，竟然也被綠營亂罵一通。沈政男指出本來解約金給新壽百億就只是生意上的漲跌數據，結果現在只有四十多億，等於這幾年白忙一場了。

