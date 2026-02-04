李四川傳將請辭？蔣萬安苦笑用台語神回1句

▲台北市長蔣萬安屢被問到副手李四川動向，苦笑回應：「考慮一下我的心情」。（圖／記者吳翊緁攝 ）

[NOWnews今日新聞] 年底即將舉行地方首長大選，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰新北市長，民眾黨主席黃國昌也宣布競逐，國民黨人選則仍未定，新北市黨部主委黃志雄日前就表示，黨部基調是會在農曆年前確定最終人選，雙方陣營協調不成就會初選，年後會和民眾黨展開協調。對此，台北市長今（4）日被問到副市長李四川何時會請辭？他僅以台語笑回：「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」

蔣萬安今出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，受訪時被問到李四川是否可能在農曆新年前後請辭？蔣萬安隨即以台語苦笑回應：「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」，他也說，最重要是希望在現階段持續推動各項施政，為市民爭取最大福祉。

面對李四川、現新北市副市長劉和然呼聲最高，黃志雄2日表示，目前的基調是過年前確定人選，因為年後要與民眾黨展開協調。目前藍營小雞也非常焦慮，畢竟綠營人選底定，藍營仍未定案，內部也有壓力，而考量雙方目前各自有公務，所以不宜在公開場合強烈表態或說明，因此目前仍以協調為主，協調不成就會初選。



至於目前協調進度，黃志雄表示，李四川與劉和然陣營都有表達意見，不過2人尚未碰面。但黃志雄強調，協調會將會邀請地方重要人士出席，新北市長侯友宜也會在其中扮演重要協調者身份。

