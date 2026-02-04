李四川傳年前請辭拚新北市長 蔣萬安：要過年了考慮我的心情好嗎？

台北市長蔣萬安4日出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。(記者張嘉明攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕北市副市長李四川為新北市長熱門人選，傳出過年前就會宣布請辭，市府今天審議輝達進駐北士科地上權權利金，市長蔣萬安上午出席捷運東環段「CF710」區段標工程動土儀式，受訪回應預計農曆年前完成簽約，對於川伯可能請辭，他以台語笑回，「要過年了，考慮我的心情好嗎？」

蔣萬安並指，最重要的是，希望現階段持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。另外，今天會進行區段徵收跟市地重劃的審議會，接下來也有估價審查及後續議價、訂約，預計農曆年前完成簽約。

今天上午的「CF710」區段標工程動土儀式，李四川並未現身。

台北市長蔣萬安。(記者董冠怡攝)

