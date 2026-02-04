李四川傳農曆年前請辭選新北 王世堅：早辭對大家都好

台北市副市長李四川傳出將於農曆年前後請辭，正式投入年底新北市長選戰。民進黨籍立委王世堅今（4）日表示，李四川是優秀的事務官，若要參選應盡早請辭投入，才能有充分時間了解新北市選情，「對大家都好」。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

外界關注輝達落腳北士科案，設定專案地上權預計2月10日至15日簽約，主責該案的李四川卻傳出將在農曆年前後請辭參選新北市長。王世堅今日陪同民進黨台北市議員參選人領表登記後受訪指出，李四川過去擔任事務官，是專業的工程技術官僚，表現非常好，但參與大選、選舉等涉入政治議題，他認為李四川會聽從幕僚建議，盡早辭職投入比較正確。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

王世堅分析，李四川若繼續擔任台北市副市長，又要去了解新北市選情，時間調配上多少會受影響，對台北市政並不好，對其他候選人也不太公平。他表示，若及早投入選舉，更能夠盡快對新北市目前市政發展有全盤了解，要怎麼從斷點接起來，越早回去越好。

王世堅陪同民進黨台北市議員參選人領表登記。（圖／中天新聞）

王世堅進一步指出，李四川過去也擔任過新北市相關局處首長，新北市不但幅員廣闊，人口甚至高達400萬人比台北市還多，即便過去很熟稔，但現在畢竟還要回去接上才可以。他強調，李四川應盡早向台北市政府請辭，就選戰位置來說這才是對的，對台北市民、市政以及其他候選人都公平，「對大家都好」。

