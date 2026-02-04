李四川傳農曆年前請辭 王世堅建議盡早備戰

民進黨立委王世堅4日表示，過去李擔任事務官都有亮眼表現，也曾擔任過新北市副市長，但要打選戰還是要盡早請辭，熟悉相關市政斷點較好，這樣對大家都好。（邱芊攝）

年底新北市長選戰，民進黨、民眾黨人選已確定，國民黨方面，台北市副市長李四川被視為熱門人選，但迄未正式表態爭取參選，近日則傳出他將於農曆年前請辭。民進黨立委王世堅4日表示，過去李擔任事務官都有亮眼表現，也曾擔任過新北市副市長，但要打選戰還是要盡早請辭，熟悉相關市政斷點較好，這樣對大家都好。

民進黨布局2026九合一大選，六都市議員選戰於2月4日至10日展開領表登記，王世堅今陪同3位北市新人登記參選，被問及李四川傳出農曆年前後將請辭台北市副市長職務，正式投入新北市長選戰。

廣告 廣告

王世堅說，李四川過去都擔任事務官、技術官僚，表現都非常好，至於在參選大選、選舉時，相信會聽從幕僚建議，應該是愈早辭去台北市副市長職位投入新北市長選舉較好，他說這也才公平，因為李擔任台北市副市長，同時又要了解新北市的一些選情，在行程上多少會受到影響，對台北市民、台北市政府不好，對其他候選人來講也不太公平。

此外，過去雖然李也曾擔任新北市副市長，對市政有一定程度的熟悉，但新北市畢竟幅員廣闊，人口甚至高達400萬，比台北市還多，因此還是要能夠盡快了解新北市目前市政的發展進度，把斷點接起來才行。

王世堅說基於這兩點，李應該盡早向台北市政府請辭，趕快去就選戰的位置，這對大家都好。

【看原文連結】