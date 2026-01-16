李四川優勢不保？戴錫欽親口證實：與蘇巧慧差距正在縮小！

國民黨台北市黨部主委戴錫欽16日坦言，雖然台北市副市長李四川先前對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧的民調有所領先，但面對蘇巧慧勤走地方、看板林立且活動頻繁，加上行政院前院長蘇貞昌到處拉抬，雙方差距正在縮小。他示警，若藍白整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被綠營「挖牆腳」，錯失勝選機會。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

戴錫欽16日接受專訪時指出，2026縣市長選舉「藍白合」是重點，但藍白對於如何整合卻有不同想法。相較於國民黨認為整合「越早越好」，民眾黨則希望多點時間耕耘地方爭取認同，預計7、8月才最後整合，他認為真的有點晚，但會尊重白營的考量。

針對新北市長選戰，戴錫欽表示，幾周前跟黨中央初步交換意見，新北副市長劉和然、李四川整合後，再跟民眾黨整合。他強調，「對藍白合很有信心，各縣市也不太會三腳督」，當然希望整合最強人選，但整合太晚會錯失勝選機會。

戴錫欽以新北市選戰為例指出，綠營蘇巧慧早早就已經起跑，現在新北大街小巷都是綠營小雞與她的看板，他跑很多場合也都看到蘇貞昌，連帶要拉抬蘇巧慧選情。他說，很多地方團體、社會頭人等，不是都非藍即綠，很多中間選民確實沒有非蘇巧慧不可，但如果三顧茅廬下，看在蘇老縣長的面子，原本喜歡李四川的人可能就轉向，導致原本領先的李四川與對手的差距正在縮小。

台北市議長戴錫欽。（資料照／中天新聞）

戴錫欽直言，由於國民黨尚未完成整合，缺乏一位明確的「母雞」帶領新進或現任議員跑活動，「川伯」卻還沒發揮母雞效應，當然藍營小雞會焦慮。基層也普遍擔心若整合太晚，恐導致地方樁腳或支持者被「挖牆腳」，在蘇巧慧不斷「三顧茅廬」下版圖也可能鬆動，即便後續順利整合出「強棒」李四川，恐怕也為時已晚。

針對民進黨新北市議員山田摩衣日前在政論節目中爆料，劉和然在藍營的支持度不僅贏過民眾黨主席黃國昌，甚至超越了目前呼聲最高的李四川，此被外界認為是「政治操作」，意在挑選一個「較好打」的對手。戴錫欽回應，對民進黨來講當然三腳督最好選擇，如同1994年北市長選舉，由民進黨籍陳水扁當選。

民進黨立委蘇巧慧。（資料照／中天新聞）

戴錫欽呼籲，面對綠營見縫插針，藍白支持者不要被民進黨帶著走，也呼籲藍白領導人要做更積極的事，讓支持者看到未來希望與參選的誠意，展現整合的誠意。

