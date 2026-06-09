即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

備戰2026年九合一選舉，國民黨新北市長參選人李四川，頻頻跑基層，而近期拜訪三重名店「今大滷肉飯」，並在介紹中以台語唸出「三重（Sam-tiông）」，被網友抨擊發音錯誤，引發各界關注。對此，民進黨新北市長參選人兼立委蘇巧慧，今（9）日受訪強調，三重埔（Sann-tîng-poo）聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以三重（Sam-tiông）也是會用。





李四川因在三重拍攝吃滷肉飯的影片，但因用台語將三重唸成「三重（Sam-tiông）」，被部分外界批評不道地，甚至直指用法錯誤，而李四川競選辦公室今日則回應，過去前行政院長蘇貞昌也曾唸「三重（Sam-tiông）」。

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對此，蘇巧慧今日下午受訪表示，「三重埔（Sann-tîng-poo）」聽起來很親切，但三重是現在的行政區，所以「三重（Sam-tiông）｣我們也是會用，語言就是會隨著時間進化，都尊重大家的討論。



同時蘇巧慧強調，其實他們就有「水獺媽媽巧巧話」的說故事頻道，教大家更多地使用自己的母語，能夠使用自己的語言、自己媽媽和爸爸的話來傳承文化都是好事，我們鼓勵這樣的方式。





原文出處：快新聞／李四川出事了！台語唸「三重」發音引爆爭議 蘇巧慧笑著說話了

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