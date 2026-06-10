李四川出席齊柏林空間特展 基金會感謝協助設址

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李四川今出席齊柏林空間年度特展《RE見：齊柏林俯瞰台灣》開展記者會。

記者蔡琇惠／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（10）日前往淡水，出席齊柏林空間年度特展《RE見：齊柏林俯瞰台灣》開展記者會，看見．齊柏林基金會董事長歐晉德致詞時公開感謝李四川，任職新北市副市長期間大力協助，促成齊柏林空間順利於現址設立。李四川表示，希望齊柏林導演愛護土地的精神，透過這個空間長久保存，持續感動更多人。

李四川提到，當年基金會在尋覓場地時，現址土地面臨不少法令限制，歷經許多協調與努力才順利落腳，感謝齊導演家人的支持與堅持，讓齊柏林關懷土地與環境的精神得以持續傳承。

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此圖右起為看見．齊柏林基金會董事（齊柏林之子）齊廷洹、看見．齊柏林基金會董事長歐晉德、國民黨新北市長參選人李四川、看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗。李四川競選辦公室提供

李四川也回憶，齊柏林導演發生意外前一個月，兩人恰巧在淡水見面並合影留念，得知噩耗當下，心情十分悲慟，今天前來再次向齊柏林導演致意，很欣慰看到此處在新北市政府與各界共同努力下持續發展，成為推廣土地關懷的重要基地，也讓齊柏林導演的理念與精神持續傳承。

另外，活動現場同步播放《看見淡江大橋・家的方向》，影片以空拍視角記錄淡江大橋從無到有的建設過程，呈現這項重大公共工程逐步完成的軌跡。新北市副市長朱惕之表示，淡江大橋能夠順利落成，是許多人共同努力的成果，其中也要特別感謝李四川在副市長任內不僅協助整合中央與地方資源，也積極溝通協調各方意見，讓建設得以如期如質完成。

李四川表示，淡江大橋興建過程面臨工程技術與經費等問題，甚至在發包過程也遇到挑戰，但他始終認為，這項由國際知名建築師操刀的重要工程，不僅是交通建設，更是兼具美學與城市意象的地標，因此當時積極協調中央與地方、凝聚共識，堅持原設計理念；當選後他也將秉持同樣的務實與堅持精神，持續為新北市建設努力。