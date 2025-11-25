李四川出戰新北？他鬆口時程：春節後見分曉

▲ 台北市副市長李四川昨（24）日表示，黨內提名制度整合可能要等春節後。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委蘇巧慧近日接受徵召，將代表綠營角逐2026新北市長，藍營部分，現台北市副市長李四川呼聲高，而近日更有媒體人傳出李四川已在探詢新北市看板，為選戰備戰，遭他本人否認。不過，他昨（24）日受訪時也提到，目前國民黨內提名制度還在整合，要等黨的制度出來後再決定怎麼做，時間則可能會落在明年春節後。

李四川昨受訪否認探詢看板的傳言，並直呼不知道這傳言哪來的？而當再被追問，若是國民黨內有其他人要參選，是否願意一起比民調初選？他回應表示，就按照黨的機制去辦理。

不過，李四川也提到，目前黨部內提名制度還沒整合，藍白合也還不知道要怎麼進行，要等黨的制度出來，看是什麼狀況？再來決定怎麼做，如果有選舉，也許到明年春節後。

另外，李四川近日1句嗆蘇巧慧「施政不是穿著漂亮」，遭政治評論員張益贍質疑有歧視疑慮，蘇巧慧昨巧妙緩頰說，這句話應該只是誇獎她穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思，未來自己會繼續穿著得體合宜，也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

