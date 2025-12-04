李四川前進新北倒數已有共識？ 蔣萬安笑答4字

台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢，會前並先接受媒體聯訪。蔣萬安表示，與李四川心有靈犀。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長副市長李四川昨(3日)接受專訪，首度鬆口將參加新北市長選戰初選，並表示已與台北市長蔣萬安有共識。蔣萬安今被問到此事笑而不答，僅僅表示與李四川「心有靈犀」。

蔣萬安、李四川今出席議會市政總質詢，會前媒體問蔣萬安會不會捨不得李四川去新北？蔣萬安回應，他有說過，無論在哪，他與李四川心都在一起。媒體追問二人是否有共識？蔣萬安則笑答：「我們心有靈犀。」

另有媒體追問蔣萬安是否支持盧秀燕選2028總統大選？蔣萬安則說：「你們都想好遠喔！謝謝大家，呵呵！」

此外，媒體會前也問李四川，今早民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧說，面試官是400萬新北市民，李四川是否認為能贏過她？李四川對此僅微笑回答「謝謝」二字。

