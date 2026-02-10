李四川動向將揭曉 蔣萬安被問唱「「甲你攬牢牢」笑回應

面對台北市副市長李四川的動向將決定，台北市長蔣萬安一派輕鬆。(資料照，記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨熱門的新北市長人選、台北市副市長李四川今(10)天鬆口，會在明天與輝達順利簽約後，向外界說明動向；國民黨新北市黨部主委黃志雄之前也曾表示，會在農曆年前決定人選。台北市長蔣萬安今早主持市政會議前被問到，今天可能是李四川最後一次市政會議，是否會對李唱「甲你攬牢牢」？蔣萬安笑而未答。

蔣萬安今天主持農曆新年前最後一次市政會議，被問到會不會有什麼裁示時表示，藉這次機會跟市民及市府團隊預祝新年快樂，過年期間很多同仁依然堅守崗位，他也會再次交代要做好各項準備，讓市民可以安心過好年。

被問及李四川未否認今天可能是最後一次出席市政會議，是否會對李唱「甲你攬牢牢」？蔣萬安先是笑出幾聲後，神態輕鬆地說，今天一樣是市政會議，他要特別提醒同仁務必做好相關的治安維護、交通疏導，還有清運回收等等，在年節期間，對相關的各項議題必須要嚴陣以待，希望市府團隊在新的一年，各項工作一切順利。

