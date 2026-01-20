李四川危險了！媒體人看完民調分析：藍白分裂「蘇巧慧勝出」

政治中心／李紹宏報導

2026新北市長選戰開跑，TVBS今（20）日公布最新民調。在民進黨推派的立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌積極表態參選後，國民黨人選成關鍵。數據顯示，如果「藍白合」共推李四川出征，將以47％支持度領先蘇巧慧的32％；反之，藍白若分別改派劉和然或黃國昌，支持度皆不敵蘇巧慧。媒體人樊啓明分析，若無法藍白合，李、黃同時參選，蘇巧慧將有極大機率勝出。

民進黨徵召蘇巧慧參選新北市長。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

媒體人樊啓明在臉書上指出，根據TVBS民調結果，在藍白合的前提下，只有李四川能穩定擊敗民進黨的蘇巧慧，其餘兩人若代表藍白參選，目前均處於落後狀態。

蘇巧慧制霸「20-29歲」年輕選民！在板橋領先李四川

不過樊啓明警示，雖然李四川領先蘇巧慧有15％的差距，但他仍存在隱憂，因為「20～29歲」是蘇巧慧在年齡層唯一領先區間，但李四川在年輕世代的選票上明顯弱勢許多。此外，在新北最大票倉板橋，蘇巧慧也小幅領先。

廣告 廣告

板橋不僅是新北市政府所在地，也是全台人口最多的行政區，具有高度指標意義，因此樊啓明認為，李四川在面對綠營強勢組織戰時，防禦能力仍有漏洞。

TVBS民調中心公布最新民調結果，若藍白共推人選，僅李四川領先蘇巧慧15%，黃國昌、劉和然的支持度均落後蘇巧慧（圖／組合圖）

若新北選戰呈現「三腳督」 蘇巧慧大機率勝選

樊啓明強調，李四川是國民黨與民眾黨支持者的最大公約數，分別為90％與74％支持李四川。雖然這份民調沒做黃國昌如果堅持參選，三腳督的局面，但交叉比對後顯示，黃國昌核心支持度（18％）跟李四川（44％）有不小距離，難以操作棄保。

樊啓明補充，李四川一對一蘇巧慧能贏15％，而黃國昌一對一會輸6％，因此若兩人同時參選，恐分食在野票源，極大機率會讓蘇巧慧在藍白分裂中勝出。

【民調調查方式】

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

更多三立新聞網報導

民調／新北市長藍白合？僅李四川領先蘇巧慧15% 派黃國昌、劉和然都輸

國民黨2026新北恐失守？藍議員曝蘇巧慧民調：跟李四川只差個位數

國民黨新北市長提名不初選！鄭麗文曝「農曆年前」決定 侯友宜回應了

組冠軍隊伍拚新北！蘇巧慧準備好1對1：長跑當短跑「每天跑快一點」

