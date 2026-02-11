李四川即將參戰新北市長？ 侯友宜樂觀其成：他是優秀公務人員

年底新北市長選情備受關注，國民黨人選至今還未出爐，但呼聲最高的台北市副市長李四川參選一事幾乎已「箭在弦上」。據傳，李四川將在台北市與輝達的合約簽訂後辭去現職，最快在本周宣布投入新北市長選舉。對此，新北市長侯友宜今（11）日受訪時表示，李四川是「從基層打拚上來的優秀公務人員」，能為市民和國家多做事，他樂觀其成。

新北市長侯友宜。（資料圖／中天新聞）

今年底即將登場的九合一選舉，各政黨已陸續啟動布局並公布提名人選。新北市長侯友宜任期將於今年屆滿，民進黨參選人蘇巧慧、民眾黨參選人黃國昌都已投入戰局展開政見競逐。據傳，國民黨呼聲最高的李四川將在輝達北士科案簽約塵埃落定後，辭去台北市副市長職務，正式投入新北市長選戰。

據傳，台北市副市長李四川即將宣布參選新北市長。（資料圖／中天新聞）

外界傳出國民黨新北市長人選可能在2月13日晚間6點的先嗇宮花燈活動中揭曉，當天國民黨主席鄭麗文、李四川預計出席，時機點符合黨部規劃的農曆年前。對此，侯友宜表示，2月13日是春節放假前一天，他的行程非常忙碌，不但要做交通視導工作，也要到第一線慰問辛苦的同仁春節準備情形，一切以市政工作為主。

談及擔任國民黨新北市長人選協調要角及李四川的參選動向，侯友宜說，李四川是從基層打拚上來、非常優秀的公務人員，一輩子為國家盡心盡力，能夠為市民多做事、為國家多做事，他都樂觀其成，大家一起加油。

據了解，李四川參選一事幾乎是「箭在弦上」，不少新北市議員針對日後的輔選安排已有進一步討論，也開始陸續安排與李四川合體掛看板。現在基本上就等李四川正式浮上水面，「母雞帶小雞」輔選行程也會正式展開。

