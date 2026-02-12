李四川參戰不只新北市長穩了？學者分析將連線台中的他：藍營南二都勝率增

千呼萬喚始出來！2026縣市長選舉倒數，面對民進黨立委蘇巧慧早定於一尊，國民黨新北市長人選趕在春節前出爐。台北市政府11日與與輝達就台灣總部落腳北士科T17、18基地完成簽約，負責此案的台北市副市長李四川隨後宣布，將在月底請辭副市長一職，並強調若獲國民黨提名參選新北市長，會和民眾黨主席黃國昌找出合作方式。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，李四川上陣後，藍營雙北與台中有望形成「蔣啟川」連線，南征勝率拉高！

「我是一個全力以赴的人！」被視為藍營新北市長最強人選的李四川，11日在臉書對台北市長蔣萬安針對輝達總部一案的信任與授權表達感謝，並宣布將在月底請辭台北市副市長。他提到，身為新北市民的他感謝市民在好幾份民調中的支持，「我當然有感，也應該當仁不讓！」表示自己將在3月後重返熟悉的新北市，若能獲得國民黨的提名，會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。

李四川參戰藍營士氣大振？ 鈕則勳：有望形成 「蔣啟川」連線 ​

對此，鈕則勳11日晚間在臉書分析，「川伯」李四川將爭取新北市長提名，與輝達簽約不僅對他拚新北產生如虎添翼的效果外，日後可結合台中最可能出線的人選立法院副院長、立委江啟臣，屆時雙北與台中的「蔣啟川」連線，勢必對藍軍產生攻守兼具，相互拉抬的效果。他進一步說，雙北方面，蔣萬安與李四川勢必因輝達案形成堅實的「雙北聯盟」，加之新北市副市長劉和然退讓力挺川伯，藍軍整合，與民眾黨協商籌碼增加，藍營占據全盤優勢，黃國昌或只能尋求次佳選項了。

台中方面，鈕則勳提到，新北確定後，即便採全民調定人選，江啟臣出線的機會也極高，「蔣啟川」連線形成，再加上民進黨桃園未有強將，力拚連任的桃園市長張善政助威下的藍軍，更能讓中壯派的「北萬安、中啟臣」形成犄角之勢，護住藍軍北台及中部心脈。他總結，當「蔣啟川連線」穩住北台、中台灣，強化動員能量後，藍軍將能從容挺進南二都，為台南市長提名人謝龍介與高雄市長提名柯志恩拉抬助陣，綠營只能重兵回防，蔣啟川連牽制綠軍的效果，很可能外溢至較不穩定的彰化縣與新竹縣，能因而為穩，整體選戰格局仍有利於藍軍。

