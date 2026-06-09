李四川參訪小城里愛心認養小棧 (圖)

台灣雙胞胎童星組合「左左右右」自從5歲就在演藝圈出道，憑藉可愛又活潑形象，紅遍大街小巷，還曾四度登上美國知名節目《艾倫秀》可見他們的高人氣。如今13年過去了，現在的他們都已高中畢業了，成年後的模樣再度掀起討論。

中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言