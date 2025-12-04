李四川參選態度轉變！曝「板橋阿嬤」打氣 挨酸：落跑都牽拖阿嬤

2026新北市長大選，國民黨內呼聲高的台北市副市長李四川，週三接受專訪首度鬆口「會參加黨內初選」，更透露「板橋阿嬤」對他的鼓勵，只是前新北市長朱立倫2016年參選總統時，也說是「淡水阿嬤」勸進，遭名嘴李正皓開酸「烙跑都要牽拖阿嬤」；李四川今（4）天上午主持社宅動土，也首次談到態度轉變原因，就是因為民調給他很大壓力！

投入2026新北選戰初選 李四川曝：民調給我很大壓力

李四川前一天專訪首度正式表態，將「主動」參戰新北市長大選國民黨內初選，但曾說要先讓年輕人承擔的川伯，首度解釋態度轉變原因，表示幾次的民調給他很大的壓力，如果還在當黨秘書長的話，當然一定會叫最高的民調去選，如果藍白合要初選也不排斥。

從起心動念到態勢底定，李四川更分享「板橋阿嬤」故事，透露街訪的時候有一位阿嬤跟他說「副市長你辛苦了，你愈辛苦我們就愈安全」，暖心故事卻遭名嘴李正皓大酸「每次烙跑都要牽拖阿嬤」，因為前新北市長朱立倫當年市長任內參選2016年總統大選，自曝就是淡水阿嬤勸進！

民眾黨北市議員陳宥丞也回，「所有選新北市長的起手式跟SOP，大概都是蕭敬騰（口誤說錯應是蕭煌奇）唱過的《阿嬤的話》，不要每天只會講阿嬤的話，還是要聽、講出百姓心中的話」。

李四川表態參選 蘇巧慧：目標爭取選票過半、劉和然讚好事情

只是新北民調最高戰將確定出戰，有意新北百里侯的藍綠戰將們恐怕受到衝擊，對此民進黨新北市長參選人蘇巧慧強調，不管對手是誰，目標從來都是設定爭取過半新北市民的認同、選票過半；新北市副市長劉和然也說，那麼多優秀的同志想要來承擔，這是一件非常好的事情。

李四川未來也面臨與民眾黨主席黃國昌藍白整合議題，新北未來市長之爭，已經提前開打。

台北／陳蜀強、郭致汎、張元杰、彭以德 責任編輯／張碧珊

