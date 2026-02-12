李四川參選等待藍白整合 侯友宜：一直都叫大家放心

新北市長侯友宜。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台北副市長李四川昨宣布將於2月底請辭，全力投入2026新北市長選戰後，新北市長侯友宜今（12日）視察三峽長福橋改建工程主橋部分開通行程期間，再度被媒體關切此事。侯友宜強調，李四川和他是老同事請大家安心，他們一起往前走，一切按照穩定的步伐往前邁進。



李四川昨正式宣布參選後，原先有意爭取提名的黨內競爭對手、新北市副市長劉和然隨即在宣布退選，並表達對李四川的支持。國民黨副主席兼秘書長李乾龍表示，國民黨預計春節後啟動提名程序，預計2月底前徵召、3月布局，也期望藍白整合爭取在新北市勝選。

侯友宜今視察期間，他談到，三峽長福橋改建最重要是為了防洪安全與河岸景觀，過程中獲得所有三峽朋友的支持，改建工程從2023年到現在，今天總算先把人行便道開通，並希望在今年7月順利完成，串起三峽的觀光、文化、經濟、產業，帶動三峽蓬勃發展。

對於媒體關切新北市長選情狀況。侯友宜表示，他這段時間一直都跟大家報告說，請大家放心，他一定會找出最適當的人選，因為他們的目標明確，希望市政延續以後，更能一棒接一棒做到更好，所以一定要對新北市相當熟悉。

侯友宜強調，這段時間除了謝謝大家的關心以外，他們會全力李四川，也感謝劉和然這段時間的勇於承擔和勇氣，他們全力團隊合作，一起拚市政，讓市民朋友能有感，更重要，讓市民朋友的期待更高更好，讓新北市發展的更棒。

至於何時和李四川見面。侯友宜表示，他要謝謝所有團隊大家一起面對問題，目標非常清楚，他們希望的是團隊、榮譽，大家一同遵守紀律、共同往前走。李四川和他是老同事了，他們經常也會連絡，電話打一打很多事情都可以溝通，見面不見面也常常有，所以請大家安心。

