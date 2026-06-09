李四川台語唸「三重」遭綠營圍攻！ 粉專搜出舊影片反嗆：賴清德、蘇貞昌也這樣唸
國民黨新北市長參選人李四川將三重的台語唸作「三重（Sam-tiông）」，而非在地人熟悉的「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭到綠營及青鳥大舉攻擊。臉書粉專「政客爽」隨後展開「考古搜尋」，翻出綠營過去的造勢影片，反指這波攻擊根本是「迴力鏢」，直接打臉現任總統賴清德與前行政院長蘇貞昌。
藍綠「三重」台語讀音大戰！ 粉專挖昔日影片：綠營大咖全被迴力鏢打臉
民進黨議員跟青鳥們大舉出征李四川台語唸三重（Sam-tiông）不唸三重埔！「政客爽」表示，結果打臉打到賴清德跟蘇巧慧的老爸蘇貞昌！
「政客爽」指出，民進黨議員張之豪跟青鳥炮轟李四川三重台語不唸三重埔是「對新北不熟」、「聽到火大！」、「從小到大沒聽人用台語講三重（Sam-tiông）」等等。於是他去考古搜尋了一下，不出意外的話馬上就出意外了！
賴清德、蘇貞昌、林俊憲 昔日造勢皆稱「Sam-tiông」
「政客爽」起底，2018年賴清德幫蘇貞昌站台強調「我是新北長大的新北子弟，回來到咱三重（Sam-tiông）」，奇怪新北子弟賴清德對三重不熟真的很誇張！同年，蘇貞昌成立三重競選總部，他幾乎每一句提三重都是講「三重（Sam-tiông）」，總共講了十幾次，講得不亦樂乎，而且他在選新北市長。
「政客爽」質疑，同理可證，按照民進黨的邏輯，蘇貞昌不唸三重埔卻唸三重（Sam-tiông），一定就是代表蘇家對新北不熟，所以沒資格選新北市長。
「政客爽」酸，「讚讚，民進黨這樣打就對了，直接砲打賴清德、蘇貞昌，趕快去糾正他們的台語。哦對了，林俊憲在同場造勢也是唸三重（Sam-tiông）。」
事實上，台灣台語中「三重」與「三重埔」兩種稱呼皆有人使用。傳統老一輩或在地人習慣加上「埔」字，但現今不論藍綠政要或一般大眾，在公開演講或日常對話中，簡稱「三重（Sam-tiông）」的情況亦相當普遍。本次讀音爭議，也意外演變成藍綠兩陣營的政治攻防焦點。
更多新聞推薦
其他人也在看
降雨空檔結束！梅雨鋒面今午後「重回台灣上空」 暴雨恐再炸5天
昨日下半天後各地降雨逐漸趨緩，不過中央氣象署指出，今、明（11、12日）兩天鋒面逐漸北移至臺灣，臺灣西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有零星短暫陣雨。氣象專家林得恩示警，「滯留鋒面下半場，即將登場」，今日下半天至明日，梅雨鋒面自巴士海峽開始北抬，重新回到臺灣上空，降雨熱區也轉調至中北部。
本土女星移居美國近況曝！帶兒開會遭疑「工作不用腦」 不忍反擊了
女星林可彤是模特兒出身，也參與過多部電視劇演出，吸引不少粉絲喜愛，而林可彤去年（2025）跟著家人移居美國生活，近日回台探親才表示台灣更幸福，沒想到昨（9日）又分享帶著兒子去開會慘被吐槽「工作不用腦」的荒謬情況。蔡佩伶報導
黃仁勳訪韓過後！釋影片感性告白喊「台灣就像家一樣」 點名5家台廠
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起旋風，會見台灣供應鏈，並宣布多項合作計畫；黃仁勳離台後轉往韓國，與SK海力士、SK Telecom、Naver、現代汽車、LG、斗山等企業互動。輝達釋出最新影片，黃仁勳告白台灣「台灣一直以來就像家一樣。」還特別呈現5家台灣核心大廠相聚的畫面。
黃山料遭酸「作品超沒料」 出版社發聲明力挺：不姑息惡意霸凌
三采文化在聲明中表示，長期以來尊重社會各界對出版作品提出理性批評與建設性意見，也理解不同讀者擁有各自的閱讀偏好與選擇權。然而，近期網路討論已逐漸偏離作品本身，不少言論從評論內容延伸至對創作者個人的攻擊與羞辱，甚至出現疑似網路霸凌情形，不僅對作者造成傷害，...
59萬股東坐大怒神？外資屠殺「這檔」狂砍7.3萬張 股價8天崩跌30%
台股昨（10）日遭遇沉重賣壓，加權指數終場重挫1478.90點，收在43225.54點，跌幅3.31%，創下史上第6大跌點，成交金額達1兆3240.93億元。擁有59萬股東的晶圓代工大廠力積電（6770）成為外資「屠殺」目標，遭大砍7萬3783張，股價直接跌停，終場重挫7.1元、跌幅9.93%，收在64.4元。在法人與散戶連日殺出下，力積電股價自94.5元一路下探，短短8個交易日累計跌幅已達30.
吳崑玉預言「鄭麗文六成機率2028選總統」！黃暐瀚聽完嚇到了
繼4月赴北京與中共領導人習近平會面，國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，在僑宴演講時談及，回到台灣要開始年底選舉的全面佈局、必須在2028年贏回政權等，被外界認為是未來參選總統的起手式。政治評論員吳崑玉在政論節目中預言，「鄭麗文六成機率選2028」，一翻話讓黃暐瀚也嚇了一跳。
黃山料有料嗎？多米多羅狂吐槽「每本書都有1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
今上午雨勢趨緩 未來一週「鋒面南北擺盪」雨不停
吳德榮表示，11日受到滯留鋒南移影響，上午降雨情況相對趨緩，不過隨著白天氣溫回升及大氣環境不穩定，下午起各地將有機會出現旺盛對流發展，部分地區恐出現雷陣雨、強陣風以及短時間強降雨等劇烈天氣現象，民眾外出應提高警覺。氣溫方面，各地仍維持偏溫暖的型態。預估北部...
通膨與美伊緊張夾擊！道瓊暴跌逾950點、費半重挫3.5%
市場震盪主要受到最新通膨數據及美伊衝突發展影響。美國勞工統計局公布，5月消費者物價指數（CPI）年增率達4.2％，創下近三年來新高，雖然符合市場預期，但仍顯示通膨壓力持續存在。月增率則為0.5％，同樣符合市場原先預估。至於聯準會更重視的核心通膨數據方面，5月核心CPI...
世足》12碼規則是什麼？從歷史背景與爭議一次看懂
4年一度的足壇盛事世界盃來臨，全球掀起足球熱，即使是台灣大地，熱度亦持續上升。如果讀者本身對足球認識不深，又經常聽到人家說「射12碼」，不妨先看看本文。
「三重」台語發音引戰！李四川一句話反殺
[NOWNEWS今日新聞]新北市長選戰持續升溫，連台語發音都成攻防焦點，國民黨參選人李四川近日因唸「三重（Sam-tiông）」，不過更為常見的讀音則是「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭民進...
美CPI飆3年新高！美股4大指數全收黑 道瓊重摔953點、台積電ADR跌4.4％
受美國與伊朗緊張關係升溫，加上美國勞工部公布最新經濟數據，5月消費者物價指數（CPI）月增0.5％，略低於4月的0.6%，而5月CPI年增率4.2％，創下自2023年4月以來最大增幅。美股週三（10日）四大指數全收黑，道瓊工業指數大跌953點、那斯達克指數下跌超過500點。
NBA總冠軍賽：馬刺客場再戰尼克！G4開打！直播轉播線上看資訊、賽程、對戰比分更新中｜【2026 NBA Finals】
2026年NBA總冠軍賽正式點燃戰火，由東區冠軍紐約尼克交手西區冠軍聖安東尼奧馬刺，雙方重現1999年對決戲碼，爭奪今年的總冠軍金盃，前三戰結束尼克2比1暫時領先馬刺。
外資狂砍逾萬張！國家隊砸5億買超「這檔紡織股」
美國AI股拋售潮再現，拖累台股昨（10）日重挫1478.90點，以43225.54點作收，創下史上第六大收盤跌點，成交值也爆出1兆3240億元的巨量。土洋對作持續上演，多檔慘遭外資狂賣個股成為國家隊買盤重心，當中紡織股遠東新（1420）成為八大官股買超第一名，張數與金額分別達到2萬290張和5億6403萬597元。
Google砸800億美元拚AI！外媒點名「這4檔最大贏家」躺著賺 台積電上榜
據投資媒體《The Motley Fool》報導指出，Google母公司Alphabet已獲得巴菲特旗下波克夏公司100億美元的投資，更宣布將透過股權融資籌集800億美元，衝刺AI設備，全球半導體供應鏈將有「4家企業」被認為最有機會受惠，「護國神山」台積電也入列。
賴總統證實了！綠營25年沒拿過「這縣市」首長大位 準備派1猛將強攻
即時中心／高睿鴻報導相較於國民黨早已拍板，要派立委徐欣瑩角逐年底新竹縣長選舉，民進黨則是進度相對緩慢；雖然早早就流傳，無論是黨高層或當地基層，都希望讓年僅46歲、形象清新的竹北市長鄭朝方掛帥，但本人一直意願不明、甚至推辭，讓綠營非常焦急且頭疼。但昨（9）天傳出好消息，鄭本人終於鬆口表態願參選，總統賴清德今（10）日證實此事的同時，更大讚他過去在竹北市，展現非常卓越的治理能力，因此希望竹縣鄉親能大力挺他。
綠提名終底定 鄭朝方選竹縣長 徐欣瑩酸奉旨提名
民進黨中執會昨通過提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，民進黨主席賴清德表示，鄭朝方不僅讓竹北市成為科技與人文共存、產業與生活共榮的韌性宜居城市，更讓竹北的轉變被全台所看見，他要向新竹縣鄉親大力推薦；鄭朝方則喊出「嶄新改變在新竹縣、竹北經驗改變竹縣」口號，力拚翻轉竹縣。
陪黃仁勳扔餅乾遭罵爆！SK會長黑歷史超精彩 曾2度入獄創天價離婚費
近期因陪同NVIDIA（輝達）執行長黃仁勳在街頭、親自向民眾發送零食，而受到關注的韓國SK海力士集團會長崔泰源，因一段「扔零食」傲慢眼神的畫面掀韓網罵爆。事實上崔泰源的爭議人生比韓劇劇情更加戲劇化，曾兩度入獄，甚至向媒體寫公開信承認有小三喊離婚，更創下南韓史上最高的贍養費！堪稱「世紀財閥渣男」。
楊金龍喊房市管制就到這裡，不加碼還會鬆綁？營建股逾10檔先漲停！新青安2.0婚育宅能貸1500萬？月底定案
央行總裁楊金龍周三(6/10)到立院備詢，對於立委關心當今股市熱絡、房市冷清，關心6/18登場的第二季央行理監事會議的「選擇性信用管制措施」走向。 楊金龍答詢時回應：「選擇性信用管制到目前為止，事實上是『就到這裡』」。 這番「金龍鼓勵」在台股周三震盪之際，營建類股逆勢走強，包括京城（2524）、聯上發（2537）、永信建（5508）、冠德（2520）、海悅（2348）、國建（2501）等個股盤中漲停，類股整體漲幅逾4%，成為盤面資金焦點。 對於立委詢問將在7月底屆期的「新青安」方案後續，以及是否可能考慮對婚育家庭貸款額度上限，從1000萬提升到1200萬或1500萬？ 財政部長莊翠雲答詢時透露提升額度上限「或許是可以考慮的方向」，並表示新青安屆期後後續如何執行，財政部仍在聽取各界意見，同時與各部會討論，並預期在6月底前提出完整方案，向各界說明。
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...