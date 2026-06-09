李四川台語唸「三重」遭綠營圍攻！ 粉專搜出舊影片反嗆：賴清德、蘇貞昌也這樣唸

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（圖／翻攝臉書粉專「政客爽」）





國民黨新北市長參選人李四川將三重的台語唸作「三重（Sam-tiông）」，而非在地人熟悉的「三重埔（Sann-tîng-poo）」，遭到綠營及青鳥大舉攻擊。臉書粉專「政客爽」隨後展開「考古搜尋」，翻出綠營過去的造勢影片，反指這波攻擊根本是「迴力鏢」，直接打臉現任總統賴清德與前行政院長蘇貞昌。

藍綠「三重」台語讀音大戰！ 粉專挖昔日影片：綠營大咖全被迴力鏢打臉

民進黨議員跟青鳥們大舉出征李四川台語唸三重（Sam-tiông）不唸三重埔！「政客爽」表示，結果打臉打到賴清德跟蘇巧慧的老爸蘇貞昌！

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「政客爽」指出，民進黨議員張之豪跟青鳥炮轟李四川三重台語不唸三重埔是「對新北不熟」、「聽到火大！」、「從小到大沒聽人用台語講三重（Sam-tiông）」等等。於是他去考古搜尋了一下，不出意外的話馬上就出意外了！

賴清德、蘇貞昌、林俊憲 昔日造勢皆稱「Sam-tiông」

「政客爽」起底，2018年賴清德幫蘇貞昌站台強調「我是新北長大的新北子弟，回來到咱三重（Sam-tiông）」，奇怪新北子弟賴清德對三重不熟真的很誇張！同年，蘇貞昌成立三重競選總部，他幾乎每一句提三重都是講「三重（Sam-tiông）」，總共講了十幾次，講得不亦樂乎，而且他在選新北市長。

「政客爽」質疑，同理可證，按照民進黨的邏輯，蘇貞昌不唸三重埔卻唸三重（Sam-tiông），一定就是代表蘇家對新北不熟，所以沒資格選新北市長。

「政客爽」酸，「讚讚，民進黨這樣打就對了，直接砲打賴清德、蘇貞昌，趕快去糾正他們的台語。哦對了，林俊憲在同場造勢也是唸三重（Sam-tiông）。」

事實上，台灣台語中「三重」與「三重埔」兩種稱呼皆有人使用。傳統老一輩或在地人習慣加上「埔」字，但現今不論藍綠政要或一般大眾，在公開演講或日常對話中，簡稱「三重（Sam-tiông）」的情況亦相當普遍。本次讀音爭議，也意外演變成藍綠兩陣營的政治攻防焦點。

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