李四川台語稱三重是外地人講法？先嗇宮致詞喊「三重埔」畫面曝

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日前三重先嗇宮恭迎山邊媽祖活動中，國民黨新北市長參選人李四川致詞。（王威元提供）

針對民進黨新北市議員顏蔚慈質疑國民黨新北市長參選人李四川將「三重」唸成「Sam-tiông」，是外地人的講法，國民黨議員王威元9日反擊指出，李四川6日在三重先嗇宮恭迎山邊媽祖活動致詞時，明確以台語稱呼「三重埔（Sann-tîng-poo）」，顯示無論是「三重」或「三重埔」都能自然使用，批評顏蔚慈未掌握地方事務就急著政治操作，反而打臉曾以「三重（Sam-tiông）」稱呼當地的賴清德總統及前行政院長蘇貞昌。

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王威元表示，自己當天全程出席三重先嗇宮恭迎山邊媽祖的重要地方信仰活動，李四川在致詞時即以「三重埔」稱呼三重，足以證明其對地方歷史文化與台語地名皆有所了解，並非顏蔚慈所稱的「外地人講法」。

王威元指出，語言本來就會隨時代演變及使用情境而有所不同，「三重」與「三重埔」在地方上皆為常見稱呼，過去包括總統賴清德及前行政院長蘇貞昌在地方輔選或公開活動時，也曾自然使用「三重（Sam-tiông）」稱呼當地，若依照顏蔚慈及蘇巧慧陣營的邏輯，是否代表賴清德與蘇貞昌也是「外地人」？甚至蘇巧慧也成了「外地人的女兒」？

王威元批評，顏蔚慈身為三重在地議員，卻連選區內重要信仰中心先嗇宮的大型宗教活動都未出席，也未掌握相關資訊，就急著拿台語地名讀音做文章，根本是政治操作。他質疑，顏蔚慈若真那麼在意台語發音，是否也應先去糾正賴清德及蘇貞昌過去的說法。

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