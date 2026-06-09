李四川唸「三重的台語」挨批發音錯 蔣萬安曝太太這樣教

國民黨新北市長參選人李四川近日因發布影片中「三重的台語發音」引發網路熱議，對此台北市長蔣萬安也回應。（資料照片／王侑聖攝）





國民黨新北市長參選人李四川近日發布一支前往三重品嚐在地滷肉飯的宣傳影片，不料卻因影片中將三重的台語發音唸作「Sam-tiông」，遭到外界質疑發音錯誤，認為應該唸作在地人熟知的「三重埔」（Sann-tîng-poo），兩派網友熱烈討論。對此，台北市長蔣萬安今（9日）下午前往市議會進行施政質詢，被問到三重的台語到底該怎麼唸時，蔣萬安透露，太太私底下教自己唸的是「三重埔」（Sann-tîng-poo），不過他也幫李四川緩頰，其實唸「Sam-tiông」也是行得通的。

市議員質疑遮陽傘用平均地權基金 蔣萬安：符合用途

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除了幫同黨參選人發音爭議解圍，今日媒體也針對市政經費問題進行提問，民進黨台北市議員簡舒培近日公開質疑，台北市高達600萬元的「天價遮陽傘」設計費，疑似有不當挪用平均地權基金的嫌疑。蔣萬安則回應，台北市都發局先前已經做出詳細說明，該筆設計費的核銷完全符合平均地權基金的法規與使用用途，強調程序一切合法。

沈伯洋因豪雨取消掃街行程 蔣萬安反應曝

此外，由於台灣近日受到滯留鋒面與西南氣流的持續影響，各地出現大雨，也連帶打亂了各個選區參選人的戶外拜票行程。像是民進黨台北市長參選人沈伯洋，原本預計在今日上午前往大安區成功市場進行掃街拜票，最終就因為雨勢過大而被迫取消行程。

媒體因此好奇詢問蔣萬安，接下來是否也會因為下雨而影響到他走訪基層或掃街的規劃？蔣萬安則表示，每個人都有自己面對基層、與市民互動的不同方式，並不會因此受到太大的影響。





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