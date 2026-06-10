李四川喊停止負面選戰 蘇巧慧反擊：是誰每逢出事就拿我家人開刀

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民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 2026新北市長選舉持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川日前提及「三重」台語念法，引發熱議，而李四川則呼籲不要打負面選戰。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（10）日直言，自己與團隊始終以正面願景為出發點，從未攻擊對手，也未授意任何人進行攻擊，希望選舉能回歸候選人特質、理念與政策的競爭。

蘇巧慧今日出席新北市中藥商業同業公會80週年慶活動時表示，很高興今天受邀參加新北市中藥商業同業公會80週年慶活動，理事長為籌備活動投入許多心力，因此特地前來表達支持。

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她指出，過去10年間，自己與中藥商公會及中醫師公會有許多合作與互動，包括共同推動《中醫藥發展法》、中醫藥振興計畫，目前也持續推動設置國家級中醫藥研究院，希望讓更多民眾受惠於中醫藥發展，這些都是大家共同努力的目標。

針對媒體詢問李四川呼籲不要打負面選戰的看法，蘇巧慧說，自己與團隊一直以正面願景的態度努力，「我和我的團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊」，未來也將持續保持正面與希望的態度，一起為更好的新北市努力。

此外，蘇巧慧也透過臉書發文表示，自宣布參選新北市長以來，她與團隊從未召開記者會或發布新聞稿攻擊對手。不過，她認為，每當對手發生重大爭議事件時，對手陣營就會透過召開記者會方式，對她的家人進行無端指控，尤其昨日的記者會更是一場「烏龍爆料」。

蘇巧慧指出，文化部已透過新聞稿說明，「黑潮計畫」從未補助其妹妹蘇巧純擔任執行長的akaSwap公司。她也已於昨日說明，威如公司僅為提供技術服務的平台業者，並非蘇巧純任職公司，也非其母公司。

蘇巧慧強調，自己持續與議員及各界討論市政方向，並提出各項政策主張，是真心希望選舉能回到檢視候選人特質與理念的本質，讓選民評斷誰才是最適合帶領新北市邁向新時代的新市長。她直言，希望選戰聚焦政策與願景，而非透過抹黑與錯誤資訊模糊焦點。

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