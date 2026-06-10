李四川喊話江怡臻加入團隊 蘇巧慧：尊重各陣營節奏

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國民黨新北市長參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧10日出席新北市中藥商業同業公會80周年慶暨「2026神農本草文化節」。（張鎧乙攝）

國民黨新北市長參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧10日出席新北市中藥商業同業公會80周年慶暨「2026神農本草文化節」。（張鎧乙攝）

國民黨新北市議員江怡臻宣布不再角逐連任後，政壇關注其下一步規畫。國民黨新北市長參選人李四川10日首度鬆口表示，將主動邀請江怡臻談談，若有意願，歡迎加入競選團隊；民進黨新北市長參選人蘇巧慧則表示尊重各陣營規劃，強調自己與團隊將持續深入29區爭取市民支持。

李四川上午出席新北市中藥商業同業公會80周年慶暨「2026神農本草文化節」時受訪表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕世代政治人物，長期深耕土樹三鶯地區，對地方發展與建設貢獻良多。

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對於江怡臻日前宣布不再參選議員連任，李四川表示，未來會主動找她談一談，了解後續規畫。他說，自己一向主張廣納人才，若江怡臻有意願加入競選團隊，「我絕對會結合所有不分黨派的力量，到我的競辦來」，共同為新北市發展努力。

由於江怡臻所屬選區與蘇巧慧目前擔任立委的選區重疊，外界也關注她是否可能轉戰立委選舉。對此，蘇巧慧出席同場活動受訪時表示，每個人、每個政黨都有自己的步調與規劃，「我們都尊重」。

蘇巧慧並未進一步評論江怡臻未來動向，而是將焦點拉回市長選戰。她表示，距離投票日已進入倒數171天，自己與新北隊將持續把握每一天，走遍新北29個行政區，接觸更多不同族群與基層民眾，讓市民了解團隊已做好準備。

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