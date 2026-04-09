李四川喊鬆綁水源區法規 陳永福盼不分藍綠給坪林一條路

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳永福近日針對翡翠水庫集水區內，現有政策長期失衡，讓地方發展停滯等議題發聲。陳永福指出，新北市長參選人李四川日前到坪林拋出鬆綁水源區法規說法，卻忽略制度背景與執行困境，強調相關問題已存在數十年，不是選舉口號就能解決，呼籲李四川應拿出具體作為，讓集水區居民真正看到改變。

陳永福表示，翡翠水庫集水區早在1983年就依都市計畫法劃設為台北水源特定區，由台北市政府管理，範圍涵蓋新店、烏來、石碇、坪林與雙溪，總面積達717平方公里，占新北市約三分之一。制度長期採分區分級管理與總量管制，幾乎全面禁止新建，形成高度限制發展環境。

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陳永福說明，在地居民即使修繕舊屋也要面臨高門檻限制，只要整修規模過半，就必須提出水土保持計畫並由技師簽證，費用動輒三、四十萬元，對高齡居民而言負擔沉重。連帶影響觀光與產業發展，溫泉資源難以活化，人口持續外流，地方高齡化加劇，青年返鄉更顯困難。

陳永福批評，翡翠水庫管理局長期以來維持高強度管制，包含禁建、限建與巡查制度，相關情況李四川過去擔任新北市副市長期間早已熟悉，但轉任台北市副市長後，理應促成跨縣市溝通，推動制度調整，卻未見實際進展，讓地方期待一再落空。

談及自身經驗，陳永福感嘆，投入處理集水區問題已超過30年，期間多次向中央反映，也歷經不同政黨執政，但核心問題始終未解。他直言，李四川並不是第一位說要解決翡翠水庫集水區問題的人，自己當然也期待每一位不分藍綠的參選新北市長候選人，都能將這個長期困擾地方的議題放在心上，不要停留在表面承諾。

陳永福強調，自己身為在地坪林人，深刻明瞭水質安全固然重要，但政策不該忽視居民權益，在確保飲用水安全前提下，制度仍有檢討空間，應兼顧地方發展與生活需求。他重申，集水區居民同樣是市民，不該長期承受發展限制，期待未來政策能回應地方聲音，讓坪林真正走出困境。

照片來源：新北市議會民進黨團提供

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