即時中心／顏一軒報導

有意角逐新北市長大位的台北市副市長李四川，日前受訪時稱，施政不是靠穿著漂亮，重要的是成績，挨批沒有性別意識。不過被點名的民進黨立委蘇巧慧，倒是展現出「高衣Q」來緩頰，並強調李副市長應該只是誇獎，沒有歧視女生喜歡打扮的意思，未來她會繼續有著得體且合宜的穿著，也希望能讓新北漂漂亮亮。而民進黨性平部今（25）日則聲援蘇巧慧，並呼籲李四川收回歧視言論。





民進黨性平部稍早在「脆」（Threads）平台發文表示，李四川故意不談巧慧委員擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？

廣告 廣告

談及這次的爭議言論，民進黨性平部認為，李四川以「資深男性」高高在上的姿態去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，這點和「考考男」完全是如出一轍！其實，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？

性平部強調，這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對台灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？

最後，性平部呼籲，請李四川副市長收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長！





原文出處：快新聞／李四川喊「施政非穿著漂亮」惹議 綠性平部聲援蘇巧慧：請收回歧視言論

更多民視新聞報導

「李四川條款」遭藍白硬闖 蘇巧慧怒了：KMT只為蔣萬安著想

"李四川條款"引互槓! 蘇巧慧批藍:只為北市長著想

李四川稱施政非穿著漂亮 蘇巧慧「高衣Q」回應了

