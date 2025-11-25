李四川嗆蘇巧慧「施政並非穿著漂亮」 民進黨性平部批「考考男」：收回歧視言論

▲ 資料照

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日前接受徵召、即將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧委員上週受訪時表示，不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢。潛在對手台北市現任副市長李四川卻輕蔑地回應：「施政並非穿著漂亮」。民進黨性別平等事務部對此表示強烈譴責，李副市長對於「年輕和創意」的理解，難道就只是「漂漂亮亮、虛有其表」嗎？

民進黨性平部表示，李四川故意不談蘇巧慧擔任立委期間在中央與地方的貢獻，而是以「穿著漂亮」來回擊對手有自信的宣示，這樣的操作意圖是要對一位年輕、有專業的女性政治人物貼上什麼樣的標籤？他以資深男性高高在上的姿態去評論具有法律專業與問政實蹟的女性政治人物，這點跟「考考男」完全是如出一轍！其實，李四川的「花瓶」隱喻最適合送給台北市長蔣萬安，提醒他好好檢視任期內到底做了哪些實實在在的政績？

民進黨性平部說，這樣傲慢又老派的想法，顯示李四川對臺灣年輕社群的活力與文化一無所知，連觀念都無法更新的政治人物，會有能力帶領快速發展中的新北市迎向未來嗎？

民進黨性平部呼籲，請李四川副市長收回歧視言論，將討論回歸理性與實蹟，進步城市需要的不是空口說白話、傲慢過時的政治人物，而是一位就事論事的市長！

