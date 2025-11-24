李四川嗆「施政非穿著漂亮」 蘇巧慧幫緩頰

▲李四川稱「施政非穿著漂亮」，民進黨立委蘇巧慧緩頰稱應該沒有歧視女生喜歡打扮的意思。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市長選舉逼近，台北市副市長李四川被認為高機率代表藍營參選新北市長，日前提醒立委蘇巧慧「施政非穿著漂亮」，引發外界質疑是歧視性發言，對此蘇巧慧今（24）日回應緩頰說，李副市長應該只是誇獎她穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思，未來自己會繼續穿著得體合宜，也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

對於李四川發言引發爭議，蘇巧慧緩頰表示，李副市長應該只是誇獎她穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思。

蘇巧慧也認同，執政就是應該要看政績，所以自己以在國會15次優秀立委，加上在地方得到3屆鄉親認同的政績，用這樣的成績，爭取一個服務新北市民的機會，所以將來自己不但會繼續穿著得體合宜，而且也希望能夠讓新北漂漂亮亮。

