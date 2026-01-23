李四川在輝達與北市府簽約後有大動作 最快月底宣布參選

台北市副市長李四川被視為出戰新北市長最強棒，預計1月底或2月初將宣布參選。（圖片來源／李四川臉書）

年底選戰新北市長這局三強角逐，據了解，最具優勢的台北市副市長李四川將於月底輝達與台北市政府簽約後，正式宣布參選。

國民黨內包括新北市副市長劉和然亦有意爭取提名，新北市黨部主委黃志雄表示，秘書長李乾龍將先拜會新北市長侯友宜商議策略。

而李四川因私人行程赴美，外界一度以為是為輝達總部簽約北士科T17、T18商議細節，但北市府澄清為私人行程。

廣告 廣告

李四川預計於25日返台後，李乾龍將再拜訪李和劉和然進行協調，力拚在農曆春節前，完成新北市長選戰提名人選作業。

1月底或2月初宣布參選，民調可望再衝一波

知情人士稱，李四川最快在輝達執行長黃仁勳1月底來台，輝達與台北市政府簽約後，最快於1月底，至遲或2月初，就會正式宣布參選，預計將再衝高一波民調支持度。

根據《美麗島電子報》近日最新民調顯示，如果「藍白合」整合成功，李四川可以45.8%支持度，大勝民進黨籍立委蘇巧慧的36%，如果是劉和然出戰支持度為31.2%，則蘇反以41.3%大勝。

民眾黨籍立委黃國昌如果堅持選到底，將牽動藍綠白三角督的盤勢出現變化。（圖片來源／黃國昌臉書）

如果「藍白合」支持黃國昌對戰蘇巧慧，蘇則是41.8%，一樣勝出黃的36.7%。

戰局如為「藍、綠、白」三角督的情形下，李四川為34.2%、蘇巧慧32.7%、黃國昌僅15.4%。

川伯大本營可力壓蘇巧慧，黃國昌出征戰局添變數

當換上不同對戰組合，蘇巧慧以36.2%領先，黃國昌上升至22.7%，劉和然反而落居第三為14.4%。

藍營民調專家對此解讀，大本營原本就在新北市的「川伯」，可以穩定領先蘇巧慧7~10%，在新北「藍白合」對上綠營4:3的盤勢下，可以碾壓之姿贏得勝選。

黃國昌規劃於2月成立新北市競選辦公室，專家稱，如果黃堅持選到底，會吸收到淺藍與部分淺綠票源，藍綠白三角督的盤勢會呈3.5:2.5:1，預估李四川最後應會以些微領先勝出。

至於最後是否會出現「藍白內戰」不利局勢，地方人士則認為，這就要看藍白兩黨協商工作小組如何協調合作機制，包括民調定勝負，以及副市長或議員提名禮讓都有可能。

據了解，李四川投入新北市長選戰，已獲新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安的支持與鼓勵，也被地方視為「最強棒」人選。

(原始連結)





更多信傳媒報導

聯發科盤中漲停創歷史新高價1630元 台股早盤驚見3萬2千點

亞馬遜全球開店公布 2026年全球消費趨勢報告

十年能源轉型跳票...多燒2座中火！環團揭2025燃煤占比 憂空污與肺癌風險持續擴大

