李四川大讚蔣萬安「比我優秀」 卓冠廷：要一個比蔣弱的新北市長幹嘛？

李四川不擔心自己離開台北蔣萬安會傷心，因為蔣各方面都比他優秀。（本刊資料照）

台北市副市長李四川被點名代表國民黨參選2026新北市長，他也已經表態願意承擔，不排斥參與黨內機制。近日他受訪還說，台北市長蔣萬安各方面都比他強，不怕自己去新北市蔣萬安會傷心，今（5日）他上廣播節目也再次強調蔣萬安有很多他沒有的東西，「他都比我優秀」；新北市議員卓冠廷則不以為然表示，那建議李四川留在台北不用來了。

去選新北不怕蔣萬安傷心？ 李四川讚：他比我強

李四川近日頻頻受訪，似乎已經在為被國民黨提名參選2026做準備，日前他被問到是否有和蔣萬安談過選舉的事情，他說自己很少跟蔣談這些事，因為他自己也不喜歡選舉。不過他說他不擔心如果自己離開北市府、蔣萬安會傷心，他認為蔣萬安現在不管各方面、所有狀況都比他強，很高興看到年輕人現在的狀況，可以立足台北幫國家做事是好事。

上王淺秋專訪再讚蔣：我沒有的他都有

他今早上王淺秋的廣播節目專訪，再被問到如果自己去選舉、不能再幫蔣萬安，如何看蔣萬安的市政表現？李四川認為，台北市民應該看得到蔣萬安這3年來的表現，「我沒有的他都有，我有的他也有」，再次大讚蔣萬安「都比我優秀」，還說蔣萬安在政策上的決定都很有決斷力。

建議李四川留在台北？ 卓冠廷1理由喊：放過我們

李四川一再肯定蔣萬安的表現，像是在說他已經可以放心放手台北市政、專心到新北選市長。不過綠營新北市議員卓冠廷昨則在臉書發文反譏李四川，建議他可以留在台北當副市長就好，不要來新北了，「我們要一個各方面都比蔣萬安弱的新北市長幹嘛啦？放過我們好嗎？」

