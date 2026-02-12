李四川定調選新北 盧秀燕：他是超級瑪利

▲盧秀燕受訪時以「新北的超級瑪利」形容李四川。（圖／台中市政府提供，2026.02.12）

[NOWnews今日新聞] 隨著李四川宣布將於2月底辭去職務爭取新北市長提名，先前表態參選的劉和然，在新北市長侯友宜協調下，宣布全力支持李四川出戰年底市長選舉，新北市藍營完成整合。台中市長盧秀燕今讚李四川是新北的超級瑪利，相信他一定能一馬當先。媒體追問她是否將扮演侯友宜角色，主動協調打破台中市初選僵局，盧秀燕未回應。

盧秀燕今（12）日上午到東興國小，視察學生領用木作課桌椅環保再利用的情形，受訪時媒體問及，對於台北市副市長李四川出線參選新北市長的看法，她表示李四川是她很要好的朋友，自己對他很了解，對新北市而言，李四川就是超級瑪利，相信他一定能一馬當先。

媒體再追問，盧秀燕是否願效法侯友宜，主動在楊瓊瓔與江啟臣之間進行協調，讓台中市長選舉的姐弟之爭儘早落幕？盧秀燕未繼續受訪即離去。



