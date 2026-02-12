李四川宣布2月底請辭副市長 年後端出雙北建設新主張

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市副市長李四川昨（11）日透過個人臉書宣布，將於2月底請辭現職，並在3月起投入新北市長選舉。今（12）日接受廣播節目專訪時，他進一步說明自己的心境與規劃，強調自己比較喜歡活在當下，「2月底之前，我還是台北市副市長，選舉這一塊，等3月再來談」，年節過後，他也將系統性盤點未來政策方向，提出讓雙北整體發展更完善的建設構想。

對於地方長期關注的交通建設議題，李四川透露團隊早已有相關研議，包含是否興建蘆社大橋等方案皆曾納入評估。（圖／記者鄧宇婷攝）

回顧近來重大市政進展，李四川提到，歷經近一年推動的招商案終於完成，成功促成輝達進駐北士科。他形容這是一項極具規模與挑戰性的投資計畫，能參與其中，感謝市長蔣萬安的授權與信任，也自認沒有辜負所託。同時，他向中央政府、台北市議會表達謝意，也感謝新光人壽的協助和成全，使整體案子得以順利推進。

對於地方長期關注的交通建設議題，他透露團隊早已有相關研議，包含是否興建蘆社大橋等方案皆曾納入評估。

談及參選契機，李四川坦言，這段時間多份民調顯示新北市民給予支持，讓他有所感受。他指出，過去在新北服務將近7年，雖然離開已有一段時間，但民意仍未消散，在這樣氛圍下決定「當仁不讓」。若市民持續給予肯定，他願意承擔責任，投入新北未來建設。對於個人心境，他再次提到自己「活在當下」，今天扮演什麼角色，把角色做好再來想下一個角色。他說，年後將更全面思考雙北提出更具前瞻性、建設性的政策方向。

市長蔣萬安在其宣布請辭後，也於社群平台留言，表示開放「大家點歌」，讓李四川過年期間好好練歌，晚間更發文祝福「不管到哪，我都支持李四川」。對此，李四川今日受訪時幽默回應，過去常唱的是「甲你攬牢牢」，至於這次該唱哪首歌，不知道他要唱哪一首？

他也分享，過去3年多在蔣萬安身邊歷練收穫頗多。首都治理面臨的壓力格外沉重，無論是工作還是媒體關注或議會監督強度，都遠高於他過去在新北與高雄服務時的經驗，他認為自己待過的3都中，台北市這部分是極其強的。

