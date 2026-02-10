李四川將報告「參選動向」！蘇巧慧喊提產業政見：這是新北市民最期待的

記者楊士誼／台北報導

台北市府今（10）日召開過年前最後一次市政會議，對於是否是最後一場市政會議，李四川並沒有正面回應，但預告明天如果跟輝達簽約，他會跟大家報告他的決定。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，輝達願意留在北部大家都支持也全力協助，自己則會陸續提出政見，希望更多好企業進駐新北，這是新北市民最期待的事。

蘇巧慧受訪時回應，輝達因為原本在內湖的腹地太小，現在新的總部願意繼續留在北部，相信大家都會支持，也會全力協助。可是新北人才和資源都非常的多，自己接下來也會陸續提出相關的產業政見，希望讓更多好企業能夠進駐新北，「我想這是新北市民最期待的事，那我們大家一起努力」。

至於是否在年前預計要走遍新北的市場？蘇巧慧表示，現在繼續要把新北的每一個有市場準備年貨的地方，都盡量地走訪到。而且議員們都熱烈加入行列，「因為我們是同一條心，希望能夠讓新北一起更好。所以不只是市長要能夠帶動大家，議員們也會在基層的第一線努力，我非常的感謝」。

蘇巧慧說，根據議員們第一線回饋的意見，她所提出的六大福利政見，都是從照顧長輩、照顧孩子，以至於讓中間的「三明治爸媽」減輕負擔。「我想越來越多人知道，我們就是要讓新北一起家庭好、大家好，所以很高興得到大家的認同，我們會繼續努力，走遍29區」。

